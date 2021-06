Euro 2020, le partite in programma oggi 18 giugno

Alle 15 a San Pietroburgo, per il Gruppo E, si affrontano due squadre che finora si sono rivelate tra le sorprese di Euro 2020. Da un lato la Slovacchia, che nella gara d’esordio ha battuto la Polonia, dall’altro la Svezia, reduce da un pareggio a reti inviolate contro la favorita Spagna.

Croazia-Repubblica Ceca è la sfida delle 18. I croati hanno perso di misura contro l’Inghilterra, mentre i cechi hanno battuto la Scozia nel fortino di Glasgow. Scozia che va a far visita all’Inghilterra a Wembley (ore 21), per un derby britannico che vede favoriti i padroni di casa. Gli ospiti, dal canto loro, non possono perdere altri punti per strada. Sono loro le quattro squadre fanno parte del Gruppo D.

La Svezia recupera Kulusevski, Slovacchia positivo Vavro

È una gara aperta a ogni risultato Svezia-Slovacchia, le due squadre hanno rispettivamente fermato le Furie Rosse e battuto la Polonia. La squadra di Tarkovič cercherà un’altra impresa che la proietterebbe agli ottavi di finale. Tra gli slovacchi mancherà il difensore della Lazio, Denis Vavro, risultato positivo al Covid durante uno dei test effettuati ieri pomeriggio nella sede del ritiro. Anche Schranz è in dubbio, al suo posto potrebbe partire titolare Haraslin del Sassuolo.

In casa svedese il ct Andersson si affida al duo d’attacco Berg-Isak, con Ekdal e Olsson coppia centrale di centrocampo mentre Larsson e Forsberg agiranno ai lati. Torna a disposizione Kulusevski ma dovrebbe partire dalla panchina. Da verificare in difesa le condizioni di Lustig, uscito malconcio dal match con la Spagna. La partita sarà diretta dal tedesco Siebert.

La Croazia spera in Modric, la Repubblica Ceca per il bis

I vice-campioni del mondo della Croazia devono assolutamente vincere per alimentare le speranze di qualificazione. L’allenatore Dalic punta sul pacchetto offensivo, con Kramaric e Rebic in avanti e alle loro spalle Modric, Kovacic e Perisic. La coppia centrale di difesa è formata da Vida e Caleta-Car con Vrsaljko confermato sulla fascia destra.

Nella Repubblica Ceca attenzione a Schick, autore di una doppietta contro la Scozia e di una della più belle reti finora realizzata agli Europei. Soucek e il sampdoriano Jankto agiranno a supporto dell’unica punta con Darida pronto a inserirsi in zona gol. L’arbitro è lo spagnolo del Cerro Grande.

A Wembley va in scena Inghilterra-Scozia

A Londra cresce l’attesa per Inghilterra-Scozia. Le due squadre non si incontrano a Wembley da 25 anni. Ad oggi sono 114 gli incontri disputati con la bilancia che pende nettamente a favore degli inglesi: 48 vittorie contro le 41 della Scozia, 25 i pareggi. (Tutte le info e la storia del match le trovate qui)

Southgate pensa a sostituire Trippier con Shaw, per il resto è confermata la squadra che all’esordio ha battuto la Croazia. A centrocampo giostreranno Phillips, Mount e Rice con Foden e Sterling ai lati di Herry Kane. Il tecnico degli scozzesi, Clarke, confida ancora in Dikes punta centrale, con McGinn e Adams a sostegno. Accanto a Robertson giocherà la stella McTominay, possente centrocampista del Manchester United che con il suo fisico e la indubbia tecnica può impensierire la retroguardia dei Tre Leoni. Solo la vittoria può tenere ancora vive le speranze di accesso agli ottavi della Scozia. Il direttore di gara è Mateu Lopez della federazione spagnola.