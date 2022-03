Fatture in Cloud presenta il nuovo sistema integrato con pagamenti e App Store

Il futuro passa dalla digitalizzazione. Sempre più spesso si sente parlare di processo digitale, di nuovi sistemi e piattaforme, in grado di semplificare la vita quotidiana dei cittadini del mondo, nel campo personale e lavorativo. Un processo rapido e inesorabile, da favorire anche grazie a chi vuole semplificarne i passaggi. Un esempio? Quello che stanno affrontando le partite IVA italiane, destinate a un futuro sempre più digitale. C’è chi ha già anticipato il futuro, come Fatture in Cloud, diventato un vero e proprio ecosistema integrato.

Fatture in Cloud: pagamenti, piattaforme e altri servizi

La parola d’ordine di Fatture in Cloud è proprio questa: «integrato». Sì, perché l’ecosistema digitale che vuole creare l’azienda è sempre più ampio e garantisce ai propri clienti molteplici servizi. Quindi la domanda è d’obbligo: il futuro digitale delle partite Iva è già arrivato? Tanti i passi portati avanti da Fatture in Cloud che portano a una risposta affermativa.

Fatture in Cloud integrato con TS Pay

Il software di Fatture in Cloud, che già permette al cliente di poter gestire la propria attività in ogni aspetto e non soltanto nella fatturazione, ha nell’integrazione con TS Pay uno dei suoi punti di forza. Quest’ultima è la piattaforma di servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments. Grazie all’integrazione con TS Pay la gestione dei pagamenti diventa più rapida e agevole: è possibile infatti automatizzare la registrazione degli incassi ed emettere ordini di bonifico direttamente dall’account di Fatture in Cloud, senza necessità di accedere al remote banking. In pratica bastano soltanto pochi clic, sia ai clienti dell’azienda per pagare i servizi ricevuti sia ai titolari delle aziende per la disposizione di bonifico bancario a partire dalle fatture ricevute o dalle spese registrate all’interno di Fatture in Cloud. E in più, l’integrazione con TS Pay a breve permetterà di eseguire la riconciliazione bancaria in modo automatico senza dover scaricare o importare su Fatture in Cloud gli estratti conto.

L’App Store di Fatture in Cloud

Inoltre Fatture in Cloud, nel suo percorso di integrazione con cui vuole creare un vero e proprio ecosistema digitale, mette a disposizione dei clienti il proprio App Store. Grazie a questa possibilità, i clienti possono collegare il proprio account di Fatture in Cloud agli altri servizi digitali in uso, come E-commerce o CRM, così da integrare i software e avere un controllo maggiore sui dati che riguardano la propria attività.

Fatture in Cloud, un unicum in Italia

Non più soltanto un software, quindi, ma ben altro. Fatture in Cloud si proietta sempre più verso un progetto diverso, diventare un programma completo che permetta a partite Iva, ma anche micro e piccole imprese, di fatturare, gestire i pagamenti e beneficiare di tutti i vantaggi della digitalizzazione.