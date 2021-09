Italia-Bulgaria stasera 2 settembre su Rai1: cosa sapere del ritorno degli Azzurri di Mancini

L’Italia giocherà questa sera 2 settembre la prima partita dopo la vittoria dei campionati Europei. Alle 20.45 (in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play) gli Azzurri scenderanno in campo contro la Bulgaria per la quarta partita delle qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Qatar nell’autunno del 2022.

Italia-Bulgaria: le scelte dell’allenatore

Sono passati poco meno di due mesi dal trionfo contro l’Inghilterra a Wembley. La formazione di quella notte dovrebbe essere confermata quasi integralmente. A mancare, infatti, solo il capitano Giorgio Chiellini, ai box anche con la Juventus per un infortunio. L’allenatore Roberto Mancini, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe schierare gli Azzurri con il classico 4-3-3.

Italia-Bulgaria: la probabile formazione

In porta confermassimo Gianluigi Donnarumma il quale è però, almeno al momento, riserva nel Psg. La difesa sarà composta da Giovanni Di Lorenzo del Napoli, Leonardo Bonucci della Juventus, Emerson Palmieri approdato al Lione dopo tre stagioni al Chelsea. Unica novità, a comporre la coppia di centrali insieme a Bonucci sarà Francesco Acerbi della Lazio. I tre di centrocampo vengono confermati in blocco: Jorginho del Chelsea, Nicolò Barella dell’Inter e Marco Verratti del Psg. Tridente con Ciro Immobile della Lazio, Federico Chiesa della Juventus e Lorenzo Insigne del Napoli.

Italia-Bulgaria: il record di imbattibilità

Obiettivo della nazionale, oltre a ottenere un ulteriore riconoscimento nel girone di qualificazione per i Mondiali, è tagliare il traguardo delle 35 gare senza sconfitte, eguagliando il primato detenuto dal Brasile tra il 1993 e il 1996 e dalla Spagna tra il 2007 e il 2009. Da notare che i verde-oro nel periodo vinsero il Campionato del Mondo, in finale contro l’Italia, mentre la Spagna trionfò agli Europei.