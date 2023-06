Il parroco di Maleo (Lodi) chiude l’oratorio per le troppe bestemmie

Il parroco di Maleo, in provincia di Lodi, non intende sopportare oltre. Don Enzo Raimondi, questo il suo nome, chiude l’oratorio per le troppe bestemmie pronunciate nel cortile e negli spazi comuni, definendo la situazione «intollerabile». Con questa decisione, come riportato da Il Corriere della Sera, il sacerdote ha voluto «dare un segnale forte a quei ragazzi che dicono parolacce e bestemmie, lasciano sporcizia in giro, si comportano da bulli e, se ripresi, ti ridono pure in faccia».

Il parroco di Maleo chiude l’oratorio per le troppe bestemmie

Secondo il quotidiano, non è la prima volta che don Raimondi si trova a dover ricorrere a una misura di questo tipo: «Avevo adottato questo sistema già qualche anno fa. I ragazzini sono sempre uguali, assumono atteggiamenti sbagliati. Per imparare, purtroppo, bisogna prendere misure forti. Sono episodi che capitano in tutti gli oratori», e aggiunge: «Da tempo alcuni adolescenti, che frequentano anche le scuole superiori, hanno iniziato a bestemmiare all’interno dell’oratorio mentre giocavano a pallone. Una situazione che era diventata invivibile, per questo ho deciso di chiudere tutto. Troppa maleducazione».

Oratorio aperto a tutti, ma con educazione

Il parroco ha specificato come «l’oratorio è la casa di tutti. […]. Penso sia una scelta positiva non precludere l’accesso a nessuno. Si chiede una cosa sola: la buona educazione, come in ogni altro luogo. Siamo un paese di 3mila abitanti e questi ragazzi difficili sono un gruppetto di 16-17enni, alcuni anche di fuori», e rassicura «l’oratorio riaprirà a breve e tutto proseguirà come da programma». Tra le idee per evitare le bestemmie, qualcuno avrebbe proposto il ricorso alla consegna di una «tessera per distinguere i bravi ragazzi dai meno bravi».