Parolacce, la classifica delle città italiane in cui se ne dicono di più

La top ten arriva direttamente da Preply, la piattaforma globale di apprendimento linguistico online fondata nel 2012 con all’attivo oltre 400 insegnanti provenienti da tutto il mondo, che rivela: gli italiani amano dire le parolacce, anche se in alcune regioni le imprecazioni sono utilizzate maggiormente rispetto ad altre. I dati sono stati pubblicati nella sezione blog del sito e sono stati raccolti grazie all’analisi condotta da Preply per «raccontare in quali città italiane si impreca di più e con chi se la prendono gli italiani».

La classifica italiana di chi dice più parolacce

L’analisi è stata condotta intervistando «1.558 abitanti in 19 grandi città italiane, per capire in quali di esse siano più diffuse le imprecazioni», chiedendo loro «contro chi o cosa sono soliti esprimersi in maniera volgare». I risultati dello studio hanno messo in luce che la media giornaliera delle imprecazioni è di 8,91 al giorno, poco meno dei britannici (10,46) e degli americani (21). Interessante il dato analizzato dal punto di vista del genere: gli uomini italiani imprecano più delle donne: «ben 11,6 volte al giorno, contro il 6,3 delle donne». Un altro fattore che influenza i risultati è l’età: «Il numero di imprecazioni diminuisce in base alle fasce d’età, 14 volte al giorno tra i 16 e i 24 anni; 8,5 tra i 25 e i 34 anni; 8,6 tra i 35 e i 44 anni (poco più degli under 34) e solo 3,9 tra gli over 55».

Le differenze tra Nord e Sud

Sul podio della città dove si dicono più parolacce salgono i cittadini di Venezia, con 19 imprecazioni al giorno, seguiti da quelli di Brescia e Padova. Uscendo dalle tre classificate, segue Genova, con un totale di 14 imprecazioni al giorno. A stupire è che la medaglia d’oro della parolacce sia andata a Venezia, anche se sembrerebbe esserci una spiegazione, come si legge nella piattaforma: «Bisogna evidenziare che si tratta di uno dei principali centri artistici e culturali d’Italia, nonché una delle città più amate dai turisti e questo impone una riflessione: una città con una posizione così particolare e frequentatissima tutto l’anno, è sicuramente soggetta a maggiori disguidi di tipo logistico e, quindi, a scatenare il malcontento dei locali, che possono incontrare difficoltà nello svolgere le proprie attività quotidiane». Taranto e suoi cittadini guadagnano invece l’ultimo posto della classifica, il decimo, con sole 5 imprecazioni al giorno.