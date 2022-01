Vizio di forma

Parmigiano o non Parmigiano, questo è il dilemma. Sì, ma la questione non è solo filosofica perché il Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano, principale Dop nazionale, è finito da qualche tempo nella polvere ed è di queste ore un esposto del Codacons al comando dei Carabinieri per la tutela agroalimentare. Motivo? Il presidente del Consorzio, l’imprenditore caseario Nicola Bertinelli, è stato beccato con le mani nel sacco a vendere al supermercato un simil Parmigiano a pasta dura prodotto dalla sua azienda. Proprio così, il principale uomo incaricato della difesa dell’unicità del Parmigiano, anche col supporto di ricchi contributi europei e nazionali, produce e commercializza un prodotto stagionato similare. Un vero e proprio scandalo, arrivato peraltro dopo un’altra recente brutta figura legata al criticatissimo spot schiavista del formaggio con “Renatino” felice di lavorare 365 giorni all’anno.

Bertinelli ha ottenuto il perdono del Consorzio

Intendiamoci, lo Statuto del Consorzio vieterebbe quest’attività pena la decadenza dagli incarichi consortili e persino una dichiarazione sull’onore, relativa proprio alla produzione di formaggi similari e concorrenti, firmata dai consiglieri all’atto del loro insediamento dopo l’elezione ribadisce il concetto. I consiglieri dichiarano infatti di conoscere le cause di ineleggibilità e decadenza e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, e si obbligano inoltre a informare il Consorzio di ogni eventuale cambiamento rispetto a tale condizione. La vicenda della vendita del similare però viene a galla, grazie a un’inchiesta di Report, e Bertinelli è costretto a correre ai ripari, o almeno ci prova, portando un Cda spaccato ad “assolverlo” (con il voto contrario di Paolo Benedusi e alcune astensioni, tra cui quella pesante del vicepresidente vicario Cristian Minelli) ma a chiarire e deliberare contestualmente che i formaggi con stagionatura superiore a 6 mesi sono da considerarsi comparabili e concorrenti del Parmigiano Reggiano e di conseguenza la loro produzione, in base agli articoli 25 e 37 dello Statuto, determina la decadenza dal ruolo di amministratore del Consorzio.

Stop alla produzione del Senza

Il Cda ha quindi imposto a Bertinelli di cessare immediatamente la produzione di formaggi simili, a partire da quello incriminato “Il Senza” (denominato così perché prodotto con caglio vegetale invece che animale), le cui scorte stagionate dovranno essere vendute tutte, in maniera destrutturata e non più in forme intere, entro sei mesi. Un Cda però ormai debole che decide anche di andare a consultare i soci in una serie di incontri e assemblee di zona nel tentativo di ritrovare la pace e mettere a tacere le chat dei produttori della filiera che da giorni non parlano d’altro. Dunque stop alle produzioni di similari e tutti felici? Macché, intanto a rialzare l’attenzione arriva l’esposto del Codacons e poi si viene a sapere che alcuni consiglieri del consorzio sarebbero molto irritati anche per alcune dichiarazioni autoassolutorie di Bertinelli subito smentite da fotografie e testimonianze, e non sarebbero quindi più per il perdono. Ma soprattutto, vietare la produzione non basterebbe perché ai male intenzionati basterà far produrre il formaggio similare da un’altra società (magari all’interno dello stesso Gruppo) per poi commercializzarlo e venderlo direttamente, esattamente come prima. Staremo a vedere.