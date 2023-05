Parma, scontro con il compagno di squadra in campo: calciatore di 15 anni in gravi condizioni

Dramma a Parma, durante una partita di calcio un ragazzo 15enne si è scontrato con un compagno di squadra e ha subito gravi danni.

La dinamica dello scontro durante una partita di calcio a Parma

Episodio spaventoso che vede protagonista un ragazzo di 15 anni, un giovane calciatore, che ha subito un colpo al cranio mentre disputava una partita di calcio. Il giovane stava giocando una semplice competizione di calcio nel centro polisportivo «Il Cervo» di Collecchio, paese della provincia di Parma, quando all’improvviso, dopo uno scontro violento fortuito con un avversario, molto probabilmente una ginocchiata verso la testa, si è accasciato al suolo perdendo i sensi, spaventando tutti compresi gli avversari in campo. Subito sono stati allertati i soccorsi per prestargli assistenza e il ragazzo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Gli avversari e i compagni di squadra sono rimasti scossi per l’evento e sperano di ricevere notizie positive sulle condizioni del giovane.

Le condizioni del giovane 15enne ferito

Il ragazzo di soli 15 anni è stato portato all’ospedale d’urgenza con il bollettino tragico infatti ha riportato gravi ferite ed è stato messo nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma per un brutto trauma cranico causato dall’incidente di gioco. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, i medici hanno riscontrato una preoccupante lesione alla testa, la prognosi è stata dichiarata riservata. Tuttavia, nelle ultime ore sono giunti nuovi aggiornamenti del ragazzo che rimane ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore. Inoltre i medici non hanno voluto rivelare la prognosi effettiva mantenendola ancora riservata. La notizia positiva è che le sue condizioni sono in miglioramento e ben presto uscirà dal reparto rianimazione per essere spostato in un altro reparto, sperando che si possa riprendere il prima possibile e al meglio.