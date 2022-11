Il Parlamento Ue riconosce la Russia come Stato terrorista

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con la quale riconosce la Russia come «Stato sponsor del terrorismo per le atrocità commesse dal regime di Vladimir Putin contro il popolo ucraino». La risoluzione unitaria presentata dal Ppe, dai liberali di Renew Europe e dai conservatori dell’Ecr è stata approvata nella plenaria a Strasburgo con 494 voti a favore, 58 contrari e 44 astensioni, dopo diversi emendamenti al testo originale. Tra gli astenuti i rappresentanti del Movimento 5 stelle, mentre tre europarlamentari del Pd (Pietro Bartolo, Massimiliano Smeriglio e Andrea Cozzolino) hanno votato contro. Contraria anche l’ex leghista Francesca Donato.

Zelensky: «La Russia deve essere isolata a tutti i livelli»

La risoluzione sottolinea che «gli attacchi e le atrocità intenzionali delle forze russe e dei loro delegati contro i cittadini, la distruzione delle infrastrutture civili, e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario sono tutti atti di terrore e crimini di guerra». La dichiarazione è solo un segnale politico, visto che formalmente «l’Ue non può attualmente dichiarare gli Stati come sponsor del terrorismo in modo ufficiale». La decisione è stata comunque accolta con favore dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: «La Russia deve essere isolata a tutti i livelli e ritenuta responsabile per mettere fine alla sua politica di terrorismo di lunga data in Ucraina e in tutto il mondo», ha scritto su Twitter.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

La soddisfazione di Kyiv e l’ironia di Mosca

Così Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino: «La Russia è uno Stato terrorista: confermato dal Parlamento Europeo. La Russia ha una storia fatta di atti di terrorismo contro Stati sovrani, sostegno a regimi terroristi e organizzazioni come il Gruppo Wagner, guerra terrorista contro l’Ucraina. Ringrazio il Parlamento Europeo e il suo Presidente per la sua posizione chiara». Ironica la reazione di Mosca. «Propongo di riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia», ha scritto sul suo canale Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

La nota del Movimento 5 stelle

Questa la nota con cui il M5s ha motivato l’astensione dei suoi eurodeputati: «In Ucraina è il momento di alzare i toni della pace. La risoluzione porta invece all’opposta direzione. La nostra solidarietà al popolo ucraino è totale e consideriamo la Russia come l’unica responsabile della guerra in corso sul suolo ucraino. Il suo esercito si è inoltre macchiato di crimini atroci, tuttavia dopo più di nove mesi di aperte ostilità che non hanno risparmiato le popolazioni civili bisogna mettere a tacere le armi e far prevalere le diplomazie. Non è più il momento del muro contro muro. Il grande assente del testo della risoluzione del Parlamento europeo è la parola pace e per questa ragione, pur condividendo i paragrafi di sostegno all’Ucraina, non possiamo sostenerla».