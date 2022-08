Parlamentarie M5S, hanno votato 50 mila iscritti: sì al listino di Conte

Si sono concluse alle 22 di martedì 16 agosto 2022 le parlamentarie del M5S con cui gli iscritti alla forza politica hanno votato le proposte di autocandidatura per le elezioni del 25 settembre. La consultazione ha visto una partecipazione record di oltre 50 mila votanti (su 133.664 aventi diritto), l’86,5% dei quali ha approvato il listino bloccato proposto dal leader Giuseppe Conte.

Parlamentarie M5S: 50 mila votanti

In attesa di conoscere le singole preferenze espresse dalla base, che verranno rese note nei prossimi giorni, il Movimento ha festeggiato l’affluenza più alta di sempre per questo tipo di votazione. Alle parlamentarie del 2018, che si erano svolte su due giorni, avevano partecipato 39 mila persone. «Grazie alla comunità del M5S per la grande affluenza. I candidati che ho proposto hanno ottenuto un ampio consenso», ha scritto l’ex premier alla conclusione delle operazioni.

Della lista a cui ha fatto riferimento fanno parte l’ex sindaco di Torino Chiara Appendino, il magistrato Federico Cafiero de Raho, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, il notaio del Movimento Alfonso Colucci, l’ex ministro Sergio Costa, il professor Livio De Santoli, il sottosegretario Barbara Floridia, Michele Gubitosa, l’ex capogruppo al Senato Ettore Antonio Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il magistrato Roberto Scarpinato, il componente del direttivo del gruppo parlamentare Francesco Silvestri e i vicepresidenti Alessandra Todde, Mario Turco e Riccardo Ricciardi. Tra coloro che hanno partecipato alle parlamentarie, 43.282 persone (86,54%) hanno votato SI ai quindici nomi mentre 6.732 (13,46%) li hanno respinti.

I candidati

Tra i big del Movimento che hanno presentato la propria autocandidatura, il cui esito non è ancora noto, vi sono il leader Giuseppe Conte, l’attuale capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la capogruppo in Commissione Affari Costituzionali Vittoria Baldino, il presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni ma anche i senatori uscenti Marco Croatti, Maria Laura Mantovani, Giulia Lupo e Alessandra Maiorino. Gli iscritti hanno potuto indicare al massimo tre nominativi tra quelli che si sono candidati alla Camera o al Senato.