Strage di Parkland, ergastolo per Nikolas Cruz

Nikolas Cruz, l’autore della strage alla scuola di Parkland, in Florida, non è stato condannato alla pena di morte. A 4 anni dalla sparatoria in cui l’allora 19enne ha ucciso 17 persone, 14 studenti e 3 insegnanti, è arrivato il verdetto unanime della giuria: sarà ergastolo. Si tratta di una delle sparatorie più sanguinose di tutti i tempi per gli Stati Uniti. Amici e parenti delle vittime adesso attendono che la giudice Elizabeth Scherer emetta la sentenza. A lei spetta l’ultima parola, ma pare improbabile che possa ribaltare la decisione presa all’unanimità dai 12 componenti della giuria.

Cruz era presente in aula

L’attentatore, che oggi ha 23 anni, è Nikolas Cruz. Il giovane era presente in aula al momento della lettura della sentenza, a pochi metri dai familiari delle vittime. Ha ascoltato mantenendo la testa bassa e senza esprimere alcuna emozione. Lui, l’autore della strage, era stato arrestato un’ora dopo la sparatoria e durante il processo non ha mai cercato di nascondere di essere colpevole. Anzi ai giudici aveva chiesto che gli fosse inflitto il carcere a vita. E così sarà: i 12 giurati hanno deciso in maniera unanime, tra lo sdegno dei familiari delle vittime che avrebbero voluto la pena di morte.

La strage di Parkland

La sparatoria risale al 2018 ed è avvenuta alla Stoneman Douglas High School, a Parkland in Florida. Il 19enne Nikolas Cruz, oggi condannato alla detenzione a vita, ha ucciso 17 persone e ne ha ferite altre 17. La sparatoria ha aperto l’ampio dibattito sul controllo delle armi da fuoco negli Stati Uniti che ancora oggi è in corso e sembra quasi senza soluzione. Un gruppo di studenti dopo la strage ha dato vita a una manifestazione, la March for our lives, che chiedeva leggi diverse contro il possesso di armi, per un maggior controllo. La marcia si è svolta in oltre 800 città il 24 marzo del 2018, circa un mese dopo.