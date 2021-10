La parità salariale è legge, via libera unanime in Senato

Via libera all’unanimità in Senato alla legge sulla parità salariale. Lo annuncia in una nota la presidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama, Susy Matrisciano (M5S), dopo l`ok al provvedimento dell’undicesima commissione in sede deliberante. «Grazie all’impegno del Movimento, volto ad ottenere l’assegnazione in sede deliberante alla commissione Lavoro del Senato, il testo unificato sulla parità di opportunità sarà a breve legge dello Stato italiano», spiega.

Parità salariale, Matrisciano: ora salario minimo

«Si tratta già di un risultato cruciale per la vita di tantissime e tantissimi lavoratrici e lavoratori, ottenuto grazie alla comunità d’intenti con tutte le forze politiche, ma è anche il primo passo verso il raggiungimento di obiettivi ancora più ambiziosi su cui, oggi più che mai, è impossibile pensare di procrastinare: l’ottenimento dell’effettiva parità salariale uomo-donna e la previsione di un salario minimo per tutti i lavoratori e le lavoratrici», aggiunge Matrisciano.

Parità salariale, esulta il Pd

«Approvata anche al Senato la proposta di Chiara Gribaudo sulla parità salariale! Un passo importante per superare le disuguaglianze di genere, adesso vigileremo per la sua applicazione» Lo ha scritto su Twitter Cecilia D`Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche e responsabile della segreteria Pd per la parità.

Movimento 5 Stelle: non esiste un Paese equo senza pari salari

«Non può esserci un Paese equo e inclusivo senza una piena e reale uguaglianza tra i generi. Con l’ok della commissione Lavoro del Senato in sede deliberante il testo unificato sulla parità salariale è legge. Ringraziamo la presidente Casellati per aver assegnato alla nostra commissione l’esame del provvedimento, consentendo di comprimere significativamente i tempi di approvazione. Oggi, grazie al risultato ottenuto dal Movimento 5 stelle, compiamo tutti insieme un passo avanti a tutela delle donne lavoratrici, delle loro competenze e del merito». È quanto si legge in una nota del gruppo del Movimento 5 stelle al Senato, genericamente attribuita ai senatori e ale senatrici M5S componenti della commissione Lavoro di palazzo Madama.