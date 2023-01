Paris Hilton ha annunciato la nascita del suo primo figlio su Instagram. Secondo i media americani si tratta di un maschietto, nato da una madre surrogata. «Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato», ha scritto la socialite 41enne sul social network, aggiungendo un’emoji a forma di cuore blu.

«È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che Carter e io ci siamo riusciti», ha detto la neomamma al magazine People. «Siamo così entusiasti di creare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino».

La notizia della nascita del bebè ha colto i fan di sorpresa

A novembre la neo mamma e il marito, l’imprenditore Carter Raum, avevano festeggiato il loro primo anniversario di nozze con uno spettacolare party, nel corso del quale la starlette aveva sfoggiato il fisico asciutto e longilineo di sempre. Nessun pancione, dunque niente maternità imminente: la notizia della nascita del bebè ha colto per questo i fan di sorpresa.

Non era però un mistero che desiderasse diventare mamma

Il mese scorso, sempre a People, l’ereditiera aveva rivelato di aver tentato dal 2021 con il marito la fecondazione in vitro. Era «il momento giusto» per farlo, aveva detto, in quanto il mondo «si era fermato» a causa del Covid-19. E che desiderasse diventare mamma non era un mistero, come non lo era il fatto che, effettivamente, avesse preso in considerazione di ricorrere alla maternità surrogata, proprio come la amica di lunga data Kim Kardashian. Che, insieme a tante altre celebrità, da Chiara Ferragni a Naomi Campbell, fino a Lindsay Lohan e Heidi Klum, ha fatto pervenire auguri e congratulazioni all’ereditiera.