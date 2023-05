Paris Hilton, morto il chihuahua di 23 anni: «Sotto choc, ha riempito la mia vita»

La morte di un animale, si sa, può essere particolarmente traumatica per un padrone, soprattutto se avviene dopo tanti anni di vita insieme. Ecco perché Paris Hilton, in queste ultime ore, è così tanto provata: la celebre ereditiera ha infatti letteralmente perso un pezzo di cuore con la scomparsa dell’adorato chihuahua Harakuju B*tch.

Morto il chihuahua di Paris Hilton: «Ha riempito la mia vita»

Ad annunciare la scomparsa dell’animale domestico è stata la stessa Paris Hilton con una lunga e toccante lettera condivisa sul suo seguitissimo profilo Instagram: «Oggi ho il cuore spezzato, perché ho dovuto dire addio al mio adorato chihuahua Harajuku B*tch. Per 23 incredibili anni mi ha riempito la vita di amore, fedeltà e momenti indimenticabili. Ha vissuto una vita lunga, bellissima e iconica, circondata dall’amore fino a quando non si è addormentata, in pace. Non sono in grado di esprimere l’incredibile dolore che sto provando: lei era molto più di un semplice animale domestico, lei per me era parte della mia famiglia, un’amica fedele sempre al mio fianco attraverso tutti i momenti belli e brutti che la vita mi ha offerto. Dai momenti più glamour e scintillanti a quelli più tranquilli nel dietro le quinte, lei è sempre rimasta lì. Era una piccola palla di amore, che ha illuminato i miei giorni più bui. Riposa in pace, mio dolce tesoro. Grazie per avermi benedetto con il tuo amore incondizionato. Sarai per sempre il mio angelo, mi mancherai per sempre, e ti amerò per sempre. Anche se non ci sarai fisicamente, le tue impronte non mi scompariranno mai di dosso. Riposa in pace dolce amica, sapendo che tutti ti hanno sempre amato, e che ci mancherai per sempre. Ti voglio bene, mi mancherai per sempre».

Un cane iconico

Per molti l’immagine da diva di Paris Hilton, personalità molto amata negli Stati Uniti, sarà sempre legata proprio alla presenza immancabile del piccolo cagnolino, a cui ha dedicato un toccante carosello Instagram con molti degli scatti entrati di diritto dell’immaginario pop internazionale.