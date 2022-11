Parigi, militanti ecologisti imbrattano la scultura di Charles Ray

«La campagna francese di resistenza civile afferma la sua appartenenza al movimento civico internazionale che reclama azioni forti dei governi in favore di una reale svolta ecologica, sociale e climatica». Così si legge in una nota della Dernière Renovation, in cui l’associazione rivendica l’azione dimostrativa a Parigi contro una statua di Charles Ray. La scultura colpita si trova alla Bourse de Commerce, sede della collezione Pinault, proprio al centro di Parigi.

Parigi, colpita la statua di Charles Ray: cosa è successo

Dopo aver imbrattato di arancione la scultura, i militanti hanno mostrato una T-shirt con la scritta: «Mancano 858 giorni» scritto in inglese. «La campagna francese di resistenza civile afferma la sua appartenenza al movimento civico internazionale che reclama azioni forti dei governi in favore di una reale svolta ecologica, sociale e climatica» spiegano gli attivisti. In più, il numero non è affatto un caso, ma dipende da un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico Giec pubblicato nella primavera 2022. Secondo questi dati, avremmo come umanità 3 anni di tempo per limitare la CO2 nell’ambiente.

In questo caso, gli attivisti puntano l’accento sul fatto che il loro obiettivo non è colpire l’arte, ma evidenziare i: «rischi gravissimi legati al riscaldamento climatico». Infine, secondo i militanti, la Cop27 di Sharm el-Sheikh, in Egitto non avrebbe poi portato a un’azione concreta per difendere l’ambiente.

La protesta da Van Gogh a Ray

Il primo caso di protesta di questo genere arriva dal quadro dei girasoli di Van Gogh, che era stata imbrattata con un liquido. Poi, gli attivisti si erano attaccati alla parete e avevano spiegato la loro protesta. Poi, anche a Roma era stata imbrattata la Venere del Botticelli, con due ragazzi che si erano poi attaccati direttamente al quadro.

Infine, c’era stato un gesto simile a Madrid, così come in Olanda. In quel caso, le opzioni dimostrative erano di Just Stop Oil.