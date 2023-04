Parigi è la città europea con il più alto rischio di mortalità per il caldo

L’Eurostat, l’MCC (Multi-city Collaborative Research Network), la rete satellitare Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer della NASA e l’organizzazione europea di monitoraggio del clima Copernicus hanno constatato che Parigi è la città europea più calda di sempre, con un alto tasso di mortalità dovuto alle temperature elevate.

Il rischio di mortalità per il caldo a Parigi

Un team di ricercatori ha raccolto una serie di dati su circa 854 città europee tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2019. In particolare, sono stati analizzati bollettini meteorologici, dati demografici sugli adulti over 20 e infrastrutture ma anche fattori socioeconomici, topografici e ambientali. Grazie a questi indicatori, i ricercatori sono stati in grado di stimare i rischi di temperature estreme in base alla posizione geografica degli stati europei. L’obiettivo principale della ricerca è avere un’idea precisa delle città in cui gli estremi di temperatura (calda o fredda) possono avere il maggiore impatto sulla salute e sulla mortalità dei suoi abitanti.

Secondo questi studi, l‘Europa occidentale si sta già riscaldando da tre a quattro volte più velocemente del resto del mondo. Uno studio pubblicato su The Lancet Planetary Health indica che Parigi e Londra sono le due grandi città europee più a rischio: la prima è la città dove il rischio di morire di caldo è maggiore, mentre nella seconda il pericolo è di morire, al contrario, di freddo.

I motivi

Bisogna però soffermarsi sul perché Parigi risulta essere la città più calda d’Europa e, di conseguenza, con un alto tasso di mortalità. Due sarebbero le cause principali: lo stato troppo vulnerabile della popolazione parigina e la costruzione urbana di Parigi, inadatta al caldo. Secondo l’Istituto della Regione di Parigi, la città è quella più esposta al fenomeno dell’isola di calore, e il sito Construction21 afferma che, in particolare, il II e il IX arrondissement sono quelli con il più alto grado di disagio durante le ondate di caldo, sia per la densità del suolo impermeabile e degli edifici che per la mancanza di impianti.