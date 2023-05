Parigi, Primo Maggio di protesta: molotov contro la polizia

Molotov contro i poliziotti a Parigi, schierati per la nuova grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni, che sta infiammando le strade della capitale transalpina in occasione del Primo Maggio. Secondo le informazioni della prefettura, citata da Le Figaro, un agente ha riportato ustioni gravi dopo essere stato colpito da un ordigno incendiario lanciato da un gruppo di black bloc infiltrati nel corteo diretto verso Place de la Nation, arrivati anche dall’Italia.

Des policiers prennent feu après le jet d’un cocktail molotov. Affrontements très intenses à Paris@LucAuffret pour @LibreQg#ReformesDesRetraites #1ermai pic.twitter.com/9TjoNryQDV — QG le média libre (@LibreQg) May 1, 2023

La rabbia dei manifestanti contro Macron

Centinaia di migliaia di persone si sono radunate in massa in Francia nel giorno della Festa dei lavoratori, per sfogare la loro rabbia contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, ormai diventata legge. Solo a Parigi sono scese in piazza circa 100 mila persone, mentre in tutto il Paese si aspettano tra i 500 mila ed i 650 mila manifestanti, per circa 300 distinti cortei. La festa di protesta sta avendo riflessi pesanti sul traffico aereo: alto il numero di voli cancellati, tra il 25 e il 33 per cento, nei maggiori scali francesi.

A Parigi almeno 40 le persone fermate

Al momento si contano almeno 40 fermati a seguito degli scontri e degli incidenti a Parigi. Scontri si sono verificati anche a Nantes e Lione, dove la polizia ha sparato gas lacrimogeni in risposta ai manifestanti, che hanno dato alle fiamme diverse auto. Cinquemila i poliziotti dispiegati a Parigi, 12mila in tutto il territorio nazionale. Per la prima volta i tribunali amministrativi, per garantire la sicurezza, hanno autorizzato il contestato ricorso ai droni.