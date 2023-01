Parigi, cinque persone accoltellate a Gare du Nord: fermato l’aggressore

Cinque persone, tra cui un agente di polizia, sono stata accoltellate da un uomo alla stazione Gare du Nord di Parigi. Le forze dell’ordine hanno sparato all’aggressore che è stato neutralizzato. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha parlato di «reazione efficace e coraggiosa» della Polizia.

Persone accoltellate a Parigi

I fatti si sono verificati intorno alle 6:45. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha ferito diverse persone con un’arma da taglio per motivi ancora sconosciuti. Il primo ad intervenire sarebbe stato un poliziotto fuori servizio, poi sono giunti i colleghi che hanno fermato l’aggressore sparandogli. I sanitari del 118, dopo averlo medicato, lo hanno trasferito in ospedale. Hanno poi fornito le cure necessarie alle cinque persone rimaste ferite durante l’accoltellamento, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Tra loro c’è anche un membro della Polizia di Frontiera (PAF).

Sul posto si sono recati il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, il capo della polizia di Parigi Laurent Nuñez, il sindaco della capitale Anne Hidalgo, il deputato della circoscrizione EELV Julien Bayou e il ministro dei Trasporti Clément Beaune.

Le testimonianze

Questa la testimonianza fornita da un viaggiatore presente durante i fatti: «Avevo appena attraversato il corridoio e mi stavo dirigendo verso il mio treno per Calais. È successo dietro di me. Non ho prestato attenzione alle urla subito, era abbastanza confuso. C’è stato un movimento di folla, la Polizia non era ancora presente in quel momento. I controllori hanno gridato ai viaggiatori di salire sui treni e poi è intervenuta la Polizia che ha sparato più volte».

Come informa il messaggio che continua a risuonare nell’atrio della stazione, è stato installato un perimetro di sicurezza sui binari dal 15 al 17 e sono previsti ritardi in partenza e in arrivo nonché cancellazioni. Poco prima delle 9:00, i ritardi variavano da pochi minuti a quasi un’ora.