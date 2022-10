Parigi, orrore nella città: corpo di una 12enne trovato in un baule

A Parigi una ragazzina di appena 12 anni è stata ritrovata in un baule morta. Si trattava di una studentessa sparita qualche ora prima. La notizia ha scosso l’intera città e gli agenti hanno effettuato 4 arresti individuando quelli che possono essere i responsabili.

Il ritrovamento del cadavere nelle vicinanze del centro di Parigi

La ragazzina è stata ritrovata a Rue de Hautpol, una delle strade principali della città a pochi passi dal centro di Parigi. La ragazza si era allontanata dal suo istituto scolastico intorno alle 15 di ieri e non aveva fatto ritorno a casa. La madre ha avvertito qualcosa di strano e ha provveduto ad allertare le autorità oltre a fare un appello sui social network, fornendo una minuziosa descrizione della figlia. Tuttavia, alle 23 è stata fatta la drammatica scoperta, grazie al rinvenimento del cadavere della ragazza da parte di un senzatetto. Il corpo della giovane si trovava in un baule in una via poco distante dalla sua abitazione.

Il cadavere era nascosto da svariati tessuti nel baule ed accanto a questo contenitore erano presenti delle valigie. Inoltre, il corpo della ragazza presenta alcune ferite da taglio alla gola, probabilmente fatali.

Le indagini vanno avanti

L’orrore di Parigi è un vero mistero e gli agenti stanno continuando ad indagare per scoprire la verità. Infatti, grazie ad alcune telecamere di sorveglianza, sembrerebbe che la ragazza sia rientrata nel proprio palazzo ma che non sia riuscita a raggiungere l’abitazione dei suoi genitori. Nel seminterrato dell’edificio nel quale abitava poi, sono stati ritrovati pezzi di scotch e per questo gli inquirenti starebbero pensando ad un tentativo di rapimento finito male.

Secondo i media francesi poi, poche ore dopo una donna sarebbe stata filmata mentre trascinava un baule pesante all’esterno del palazzo con evidente fatica. Ad ogni modo, le autorità hanno già arrestato tre persone sospettate e una donna è stata fermata dalla polizia per accertamenti.