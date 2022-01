Buche lungo le piste ciclabili, monopattini vandalizzati, scritte sui muri e spazzatura ai bordi delle strade. Sembra la descrizione di Roma. Una narrazione a cui da tempo ci siamo purtroppo abituati. È invece Parigi, per la serie tutto il mondo è paese. La capitale francese, sottolinea il Guardian, è ammantata dal degrado, per questo le autorità cittadine hanno lanciato un manifesto per la bellezza, un programma per restituire alla metropoli il fascino perduto. Una decisione evidentemente influenzata dalle pressioni esercitate anche dai cittadini, i cui sfoghi social sono diventati sempre più insistenti, indirizzati soprattutto nei confronti del sindaco Anne Hidalgo. È lei il capro espiatorio contro cui si sono concentrate le proteste.

Il fallimento delle iniziative lanciate dall’amministrazione parigina

Così il vicesindaco Emmanuel Grégoire è stato costretto ad annunciare il ritiro di diverse iniziative lanciate nei mesi scorsi, risultato dell’alleanza politica tra socialisti e verdi, attualmente alla guida della città. Tra queste, la possibilità per i privati di coltivare negli spazi pubblici. Un’idea nata nel 2015, quando la popolazione venne invitata a richiedere licenze affinché venissero abbellite con fiori e piante le aiuole ai margini della strada, quelle, per intenderci, in cui trovano posto i grandi alberi. Nelle intenzioni delle autorità c’era il proposito di sostituire le coperture in ghisa. Una soluzione eco, ma osteggiata dalla gente, particolarmente gelosa dei manufatti ritenuti parte essenziale del patrimonio culturale parigino.

A ciò si è aggiunto il degrado in cui simili giardini amatoriali hanno finito per versare. Invasi dalla spazzatura, ricoperti di escrementi di animali, hanno costretto l’amministrazione ad ammettere che «non fossero adeguati dal punto di vista estetico» e ponevano «seri problemi di manutenzione». Addio agli orti dunque e lotta senza quartiere a chi abbandona rifiuti in giro o attacca ai muri manifesti senza autorizzazione. Nuovo look anche per l’antiestetica cartellonistica stradale. Di colore giallo, in origine sarebbe dovuta essere provvisoria, utile a segnalare la presenza di piste ciclabili. Non è più andata via. Stesso discorso per le barriere in cemento, «da cambiare con soluzioni più discrete».

Sui social da un anno vola l’hashtag #Saccage Paris

In attesa di dare seguito ai buoni propositi sui social vola l’hashtag #SaccageParis, Parigi cestinata. Virale dalla prima metà del 2021 è lo strumento attraverso cui i cittadini denunciano la presenza di scooter abbandonati, cumuli di immondizia o fossi per strada. Ma non solo, perché abbondano i reclami contro il municipio, colpevole di non aver mostrato il giusto rispetto verso un patrimonio architettonico unico, lasciato in eredità da secoli di storia. E se in un primo momento l’entourage di Hidalgo aveva bollato la campagna, come attività diffamatoria, ha dovuto successivamente fare marcia indietro, travolta dalla quantità di messaggi. «L’hashtag è stato utile. Ci ha costretto a interrogarci e a reagire, sebbene le foto spesso fossero ripetute, ingigantendo problemi comunque reali», ha detto Gregoire lo scorso martedì. Di certo non il miglio biglietto da visita per Hidalgo candidata alle presidenziali francesi per il partito socialista e attestata secondo i sondaggi al tre per cento delle preferenze.