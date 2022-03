Parigi sotto attacco aereo, il video choc del Ministero della Difesa ucraino

Mentre l’offensiva russa va avanti, aumentano i morti e prosegue la fuga dei civili, Internet è diventato il luogo in cui si combatte un altro conflitto, spesso a colpi di fake news. E un video chiaramente editato, senza nessuna pretesa di verità che è stato diffuso su Twitter dal Ministero della Difesa dell’Ucraina ha colpito in modo particolare l’attenzione. Nel filmato si può vedere Parigi sotto attacco aereo: «Anche noi pensavamo che non sarebbe mai successo», il messaggio finale.

Il video si apre con una ragazza in posa per una foto con la Torre Eiffel sullo sfondo. Poi il boato di un’esplosione, le fiamme, le donna che si abbassa per cercare riparo mentre la telecamera trema. Un edificio che crolla e poi i bombardamenti a tappeto, sulla città, al centro della quale si alzano colonne di fumo. Le urla di donne, bambini, persone in fuga, mentre i caccia sfrecciano nei cieli parigini. Infine ancora la Torre Eiffel, simbolo di Parigi, vista dalla Senna. In fiamme, chissà, forse pronta a crollare.

Video choc di Parigi sotto attacco, la richiesta di una no fly zone

Il video si chiude con dei messaggi scritti «Pensa sa questo accadesse in un’altra capitale europea». Poi le citazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelenksy: «Combatteremo fino alla fine, per darci la possibilità di vivere», «Chiudete il cielo dell’Ucraina oppure dateci aerei da combattimento», «Se cadiamo noi, cade anche voi». Il video è stato postato all’interno di un flusso di richieste per istituire una no fly zone sull’Ucraina, richiesta respinta da Nato e Paesi europei. Infine, la frase più forte: «Anche noi pensavamo non sarebbe mai successo».

La clip, pubblicata dall’account del Ministero della Difesa ucraino con l’hashtag #ifwefallyoufall, è stata condivisa su Twitter da Oleksandr Merezhko, presidente della commissione per gli affari esteri ucraina, raccogliendo molti consensi tra gli utenti del social network.