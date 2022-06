Parco nazionale Gran Paradiso: allarme carenza di neve

Il Parco nazionale Gran Paradiso fa i conti con una grave carenza di neve sui ghiacciai. Lo ha segnalato lo stesso Ente parco, che dopo le rilevazioni in Valle d’Aosta e in Piemonte, rispettivamente sui ghiacciai Grand Etrét e Ciardoney, ha constatato il valore più basso in assoluto di centimetri di neve dell’ultimo ventennio. Una situazione scaturita sia dalle temperature praticamente estive che si sono registrate sin dalla seconda metà di maggio, sia da una siccità fuori dal normale, iniziata nel novembre 2021. I dati analizzati risalgono al 26 maggio. Un problema ambientale di portata potenzialmente enorme, perché l’assenza di neve potrebbe portare a una perdita di massa di ghiaccio non indifferente.

Parco nazionale Gran Paradiso: solo 127 centimetri di neve sul Grand Etrét

L’Ente parco ha evidenziato la pericolosità della perdita di massa glaciale, che potrebbe arrivare in estate anche a temperature non elevate. Sul Grand Etrét si legge che l’accumulo di neve medio sul ghiacciaio «è risultato di 127 centimetri, valore più basso in assoluto della serie storica e inferiore di circa il 62% rispetto alla media del periodo 2000-2021 (331 centimetri)». Le cause vengono riscontrate in quello che viene definito «un inverno drammatico per la scarsità delle precipitazioni nevose e le elevate temperature del mese di maggio». E sul Ciardoney la situazione è identica: «Le misure di accumulo del 1° giugno sul ghiacciaio hanno confermato la situazione di scarsità estrema con spessori di neve decrescenti da 165 cm nel punto più elevato ed appena 25 nel settore mediano».

Situazione allarmante sui #ghiacciai del Parco: accumuli nevosi inferiori a metà del normale, con fusione in anticipo di un mese e mezzo.

Per l’Ente è una «marcata anomalia»

Le conseguenze possono essere serie. L’Ente parco ha spiegato che «la marcata anomalia pone i presupposti per gravose perdite di massa glaciale nell’estate 2022». E con sempre meno neve, bastano anche temperature non troppo elevate per far sciogliere i ghiacci. «Con incredibile anticipo, parte del ghiacciaio potrebbe cominciare a “scoprirsi” dalla neve invernale entro la metà di giugno, e anche in questo caso la situazione attuale lascia presagire imponenti perdite di massa glaciale durante l’estate, anche qualora le temperature non fossero particolarmente elevate». I prossimi rilevamenti saranno effettuati dopo l’estate, per studiare le conseguenze potenzialmente drammatiche del fenomeno.