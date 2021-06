A piedi nudi nel parco

A spasso nella natura, fra profumi della macchia mediterranea, laghetti di memoria romantica, scacchiere disegnate nel verde. In vista del weekend cinque parchi, nei quali ammirare specie esotiche, piante di casa nostra e panorami mozzafiato.

Giardini Hanbury, seimila specie di piante al confine con la Francia

Si aggrappano al promontorio della Mortola, un fazzoletto verde nella riviera di Ponente, i Giardini Botanici Hanbury. A Ventimiglia, in provincia di Imperia, proprio al confine con la Francia, diciotto ettari curatissimi accolgono oltre seimila specie di piante ornamentali, da frutto e officinali. Queste si sviluppano in perfetta armonia con la struttura raccolta attorno al torrione che svetta sul mare. A una zona con esemplari che provengono dall’Australia, dalla California e dal Sud Africa, si affiancano aree ricoperte di ulivi, agrumi, peonie, dedicate ai profumi di casa nostra, dal timo alla lavanda. www.giardinihanbury.com

Tutte le rose del Parco Sigurtà

A una manciata di chilometri dal lago di Garda, il Parco Sigurtà a Valeggio sul Mincio, nel veronese, vanta 600 mila metri quadri colorati da ninfee, fiori di loto, aster. Fra i pezzi forti del giardino, ai margini delle colline moreniche, le rose, autentica passione del fondatore. Ma non finisce qui, perché abbondano gli scorci spettacolari, dal viale d’accesso, sullo sfondo della torre merlata del castello, alle distese infinite, passando per i prati alternati a macchie di crochi, narcisi e mandorli appena sbocciati. Suggestivi anche gli specchi d’acqua, che regalano un tocco romantico. www.sigurta.it

Concerti, verde e sculture: il mix del Chianti

Tredici ettari di verde, con i vigneti delle colline senesi sullo sfondo, il Parco di sculture del Chianti fra castagni, lecci e querce, sfoggia opere pensate per una perfetta sintonia con la natura. E in una passeggiata di un chilometro offre anche effetti sonori, che si accompagnano alla vista di installazioni in bronzo, ferro, marmo, acciaio, vetro e neon. Poi, in luglio e agosto, nell’anfiteatro va in scena un ricco calendario di concerti di musica classica, jazz e altri generi. www.chiantisculpturepark.it

Capodimonte un viaggio nel tempo

Il suo fascino sta nel mix fra le fughe geometriche di stampo illuminista e gli angoli romantici, da giardino all’inglese, cornice di passeggiate e battute di caccia in epoca borbonica. Parliamo del Real Bosco di Capodimonte, restaurato nel 2019. Al suo interno sono organizzate visite guidate che muovono dal Belvedere, con vista sulla città, per poi toccare le zone attorno alla Reggia, con lo spianato un tempo destinato al pascolo e all’agricoltura. L’itinerario continua con il giardino anglo–cinese e con quello tardo barocco che si spalanca sulle 14 sculture che racchiudono l’Emiciclo. Da qui si dipanano cinque viali a raggiera. http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/real-bosco-parco-pubblico

Orto botanico di Palermo, uno dei più grandi d’Italia

Se volete fare un viaggio fra le piante caratteristiche della Sicilia e di tutto il bacino mediterraneo, la meta giusta è l’Orto botanico di Palermo, risalente a due secoli fa. Luogo di studio e ricerca, ponte per la collaborazione con diversi Paesi, offre specie provenienti dai Tropici o dalle aree subtropicali. Fra i più vasti della penisola, il giardino palermitano accoglie in dieci ettari piante variegate. Al Viale delle palme, con esemplari allungati che dominano sulla macchia mediterranea, si alternano la serra dei cactus, l’aquarium con le ninfee, i fiori di loto e le specie di origine orientale. Caratteristica anche l’area dedicata ai ficus. www.ortobotanico.unipa.it