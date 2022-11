Parchi e orti botanici, cinque mete in Italia che meritano una tappa

Complici i colori avvolgenti dell’autunno, i parchi e gli orti botanici di casa nostra hanno una marcia in più. E offrono l’opportunità di un breve giro del mondo, fra i giardini all’italiana, gli scorci romantici di memoria inglese e le aree con piante che provengono dagli angoli esotici del Pianeta. Tag43 ha selezionato cinque mete che da Merano a Palermo meritano una tappa.

Merano, affascinati dalla figura iconica della principessa Sissi

La loro fama è legata a doppio filo alla figura iconica della principessa Sissi, che attorno a Castel Trauttmansdorff amava rilassarsi e passeggiare con le dame di compagnia durante dei suoi soggiorni a Merano. L’imperatrice d’Austria, come buona parte dell’aristocrazia europea, si recava infatti per vacanze curative e di risposo nella località termale adagiata fra la Val Venosta, la Val Passiria e la Val d’Adige. E i giardini intitolati a Sissi nel periodo autunnale, con il foliage, si tingono di toni caldi che regalano un pizzico di fascino in più. Percorrendo i lunghi sentieri, con le montagne sullo sfondo, vanno visti gli alpaca e le pecore Zackel, la zona con varietà giapponesi e le distese di felci, le prime specie che hanno fatto capolino sulla Terra. Ma regala un’emozione forte anche il ponte delle avventure, che attraversa un bosco di ontani, dando l’impressione che sotto i piedi si apra il vuoto. www.trauttmansdorff.it

Varietà floreali lungo la costa bresciana del Benaco

Si può raggiungere da diversi imbarcaderi che punteggiano la costa bresciana del Benaco, Isola del Garda, connotata dalla macchia di lecci, corbezzoli, querce che abbraccia Villa Borghese Cavazza, un’architettura di stampo neogotico con polifore, colonnati, pinnacoli che sembrano gareggiare con la natura nello svettare verso il cielo. In questa oasi di tranquillità, la cui bellezza è esaltata dalle acque cristalline del lago, la terrazza che precede il castello ha l’impronta del Rinascimento, dal tipico stile italiano: le siepi modellate che racchiudono lembi di tono uniforme si avvicendano ad altre zone, come quelle attorno alle serre leggerissime di memoria liberty, che hanno un colpo d’occhio diverso, perché attorniate da prati con tante varietà floreali. E sullo sfondo, si alzano, visibili anche dalle imbarcazioni, cespugli e piante ad alto fusto. www.isoladelgarda.com

Storia, cultura e scienza a due passi dal centro storico di Parma

A due passi dal centro storico di Parma, l’Orto botanico di fondazione settecentesca mantiene la stessa superficie di un tempo, 11 mila metri quadri in cui susseguono il parco all’italiana di gusto geometrico, a cui nel tempo sono stati aggiunti arbusti e alberi che ne hanno modificato in parte l’aspetto, un arboreto e una radura all’inglese, dal fascino un po’ decadente, che racconta la volontà di coniugare estetica e rispetto per l’ambiente. Qui si sovrappongono storia, cultura, scienza, in una città che vanta una tradizione farmaceutica antica e prestigiosa. Fra le raccolte della struttura universitaria va segnalato l’Erbario Luigi Gardoni, farmacista che nell’Ottocento, fra ricette, ritagli di giornali, liste di spese per i funerali di famiglia, ha accumulato in modo quasi compulsivo parti di esemplari esotici e indigeni, essiccati, catalogati e applicati su fogli con note come «sono le sei e vado a casa». www.ortobotanico.unipr.it

Napoli, colori e sfumature su 12 ettari di superficie

Accanto agli spazi ridisegnati dal settecentesco Albergo dei poveri, il più grande complesso monumentale di Napoli, l’Orto botanico nasce con una vocazione per la didattica, la tutela e la ricerca che ancora oggi sono centrali nella gestione del sito partenopeo. Nel primo XIX secolo, quando la città era dominata dai francesi, viene fondato il polmone verde, con lo scopo di avvicinare un ampio pubblico all’universo vegetale, incrementare le spezie utilizzate in ambito curativo, potenziare le specie utili all’agricoltura e all’industria. La distesa, pensata come un complesso geometrico, con sentieri regolari, che si dipanano nella natura dandole una nuova impronta, oggi fa capo all’Università. La struttura napoletana alterna zone destinate a palmeto, agrumeto, macchia mediterranea e “deserto” adagiati su 12 ettari di superficie, che in autunno si rivestono di colori dalle sfumature calde. www.ortobotanico.unina.it

Le suggestioni mediterranee dell’Orto botanico di Palermo

Al confine con il quartiere della Kalsa, in cui alle testimonianze bizantine si intrecciano quelle rinascimentali, l’Orto botanico di Palermo ha un fascino mediterraneo. E conta due secoli di storia, attività e ricerca, ancora oggi portata avanti a livello universitario. Il giardino, fra i più ampi d’Italia, accoglie vegetazione caratteristica della Sicilia e dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, ma ospita anche numerose piante provenienti dalle aree tropicali: proprio per tutelare e diffondere esemplari che crescono nei Tropici, la sede palermitana ha collaborato con istituzioni straniere. Fra gli angoli di maggior impatto figurano il Viale delle palme, con alberi molto allungati che troneggiano sulla macchia mediterranea, l’acquarium di sapore orientale con le ninfee e i fiori di loto, la varietà di ficus, il vivaio dei cactus, una selva di forme e dimensioni diverse. www.ortobotanico.unipa.it