Natale, cinque parchi tematici vestiti a festa

I parchi di divertimento da sono sempre un sogno per i bambini. Ma vestiti a festa hanno un tocco di magia in più. Tag43 ne ha scelti cinque, da Torino a Napoli. Mete perfette per passare una giornata tra animali e personaggi dei cartoni animati, oppure tra i monumenti più celebri del nostro Paese e in un set cinematografico.

Un Natale Bestiale a Torino

Rudolph, la celebre renna di Babbo Natale, assieme alle ‘colleghe’ Cometa, Saetta e Freccia, aspetta i più piccoli per un incontro ravvicinato. Capita allo Zoom Torino, bioparco in cui passare un Natale Bestiale, come titola il programma messo a punto per le vacanze, con le renne che rubano la scena agli altri animali tra cui lemuri, giraffe, rinoceronti, alpaca, rapaci, tutti inseriti in contesti che riproducono i loro habitat naturali. Fino all’8 gennaio 2023 nella struttura animata da sagome luminose e pacchi decorati, i bambini possono salire su una slitta, inviare lettere al Polo Nord, entrare nel laboratorio degli elfi Marco e Ricky per costruire e impacchettare regali. E ancora assistere allo show Aspettando papà Noel e infilare uno spiedino di frutta sotto una cascata di cioccolato. (www.zoomtorino.it).

Leolandia, casa di Babbo Natale

Vanta oltre 50 attrazioni per tutti i gusti e tutte le età Leolandia, a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Il parco ‘ospita’ personaggi come Masha e Orso, i Superpigiamini, Bing e Flop. E a dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale nella sua casa. Ma non è finita. I visitatori potranno pattinare sul ghiaccio, assistere a parate con balli e musica. I padroni di casa Leo e Mia si cimenteranno nel nuovo Il regno del Natale incantato (www.leolandia.it).

Riviera d’inverno, tra Italia in miniatura e acquari

Abbracciare con uno sguardo tutto il nostro Paese vestito a festa? Un’opportunità offerta da Rimini, con il parco tematico dell’Italia in miniatura, che riproduce su scala ridotta gli scorci e i monumenti più belli dello Stivale, dalla Mole antonelliana di Torino ai trulli di Alberobello, passando per il Duomo di Milano, le Torri di Bologna e quella di Pisa. E nella Riviera Romagnola meritano una tappa anche l’Acquario di Cattolica, con i suoi pinguini, e il Family Experience Park di Riccione.

Cinecittà addobbata a festa

Il Parco del cinema di Cinecittà ma per le vacanze si trasforma in un Villaggio di Natale, con mercatini, luminarie e il laboratorio di Babbo Natale. I visitatori si troveranno catapultati in una New York vestita a festa. Imperdibile il Presepe del cinema, con protagonisti del grande schermo e supereroi. Ma nel regno della settima arte le giornate sono scandite da spettacoli e sorprese: dal Christmas show della mattina al musical serale. L’atmosfera è polare nel Regno del ghiaccio, snow park al coperto (www.cinecittaworld.it).

Edenlandia golosa

A Fuorigrotta (Napoli), Edenlandia, il primo parco di divertimenti italiano, si trasforma in una città del Natale, con casette collocate lungo i viali dell’immenso giardino piene di caramelle giganti, gommose e marshmallow. Attraversati i grandi archi della struttura, si trovano la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il Castello di lord Sheidon, il Maniero alla Casa delle Beffe. In programma anche laboratori per piccini, parate, truccabimbi, appuntamenti con la magia e musiche legate alle feste. E per uno spuntino finale, non c’è che l’imbarazzo della scelta fra le tante proposte di rosticceria e street food (www.edenlandia.it).