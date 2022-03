Parasite stasera 25 Marzo su Rai3: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 25 marzo, alle 21,20 su Rai3, sbarca il film di Bong Joon Ho Parasite, premiato con la statuetta per il “Miglior film” agli Oscar 2020. La trama ruota attorno alla famiglia Kim, legata da un profondo amore ma priva di fondi economici. Un giorno però un improvviso, grazie a furbizia e un po’ di fortuna, la loro vita cambia radicalmente. Nel cast Kang-ho Song, So-dam Park e Hye-jin Jang. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Parasite: trama e cast del film premio Oscar stasera 25 marzo 2022 su Rai3

Il dramma di Bong Joon Ho segue le vicenda della famiglia Kim. Il padre è Ki-taek (Kang-ho Song), uomo privo di stimoli e sempre giù di morale, mentre la madre Chung-sook (Hye-jin Jang) è anch’ella ormai priva di alcuna ambizione. La coppia vive con i due figli, la 25enne Ki-jung (So-dam Park) e il fratello minore Ki-woo (Woo-sik Choi). I quattro abitano in uno squallido e sporco seminterrato di un palazzo, ma nonostante le difficoltà sono molto legati da un forte amore.

Un giorno il giovane Ki-woo decide di falsificare identità e diploma al fine di ottenere il posto da tutor per Yeon-kyuo (Yeo-jeong Jo), rampollo della ricchissima famiglia Park che vive in un’enorme e sfarzosa villa della città. Ki-woo inizia così a impartire alla ragazza lezioni di inglese a un ottimo prezzo e, durante le giornate di studio, scopre che Yeon-kyuo ha una grande passione per il disegno. Inventa pertanto che sua sorella è un’insegnante di arte, consentendole così di entrare con lui a villa Park. Inizierà così una strana storia che vedrà i Kim entrare sempre più nella vita dei Park, proprio come un parassita fa con un organismo estraneo.

Parasite: 5 curiosità sul film di Bong Joon Ho stasera 25 marzo 2022 su Rai3

Parasite, la storia del regista che ha ispirato il film

Sebbene sia frutto dell’immaginazione di Bong Joon Ho, Parasite deve molto ad alcuni fatti realmente accaduti. Lo stesso regista ha dichiarato di aver attinto ad esperienze personali durante il suo periodo di studi. Mentre frequentava l’università, infatti, si guadagnò da vivere impartendo lezioni come tutor presso una famiglia agiata, proprio come uno dei protagonisti del suo film.

Parasite: il brano di Gianni Morandi nella soundtrack

In una scena del film è presente anche un po’ di Italia. È possibile ascoltare a un certo punto In ginocchio da te di Gianni Morandi, il cui testo però non ha alcuna correlazione con la scena in questione. «Ho scelto quel brano solo in base al titolo», dichiarò il regista a Gq. «In quel momento i personaggi sono in ginocchio, ma non ho la più pallida idea del testo di quella canzone».

Parasite: la canzoncina per la memoria popolare a Seoul

Prima di entrare in casa dei Park, Ki-jung canta una breve filastrocca al fratello. Si tratta di una canzoncina molto popolare a Seoul e in tutta la Corea del Sud, usata a scuola per aiutare i bambini a memorizzare alcune nozioni importanti. Su Youtube è disponibile anche una versione in chiave K-Pop con il nome di Jessica Jingle con l’attrice Park So-dam che fornisce consigli utili per parole e balletto annessi.

Parasite, il set costruito con oggetti di case abbandonate

Casa, vicinato e strade del quartiere in cui vive la famiglia Kim sono emblema della povertà in alcune zone della Corea del Sud. Per ricostruire il set, la troupe ha usato un vecchio deposito d’acqua, mentre per gli oggetti di scena ha attinto a numerose abitazioni abbandonate o destinate alla demolizione.

Parasite, il premio Oscar come “Miglior Film” nel 2020

Presentato al 72esimo Festival di Cannes, Parasite ha subito colpito la critica aggiudicandosi la Palma d’oro, il più importante riconoscimento della kermesse francese. Primo film sudcoreano a meritare tale premio, ha poi sorpreso tutti aggiudicandosi anche la statuetta più ambita ai premi Oscar 2020 oltre ad altri tre premi. Il capolavoro di Bong Joon Ho è stato il primo film non in lingua inglese a imporsi come “Miglior Film” nella storia dell’Academy.