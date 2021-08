Bebe vince

Tokyo, siamo tornati. Oro per Beatrice ‘Bebe’ Vio nel fioretto femminile categoria B. La 24enne ha battuto in finale per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, già sconfitta alle Paralimpiadi di Rio 2016.

«Se sembra impossibile, allora si può fare…2 volte!», ha scritto Bebe sul suo profilo Instagram. A complimentarsi con Bebe Vio anche Valentina Vezzali, ex campionessa della scherma e sottosegretaria allo Sport: «Ci voleva Bebe per riportare l’oro alla scherma», ha detto scherzando.

Bronzo per Veronica Yoko Plebani e Anna Barbaro nel triathlon

Il medagliere italiano si è arricchito anche nel triathlon e nel nuoto. Veronica Yoko Plebani, 25enne bresciana, dopo aver gareggiato ai Giochi invernali di Sochi 2014 in parasnowboard e a quelli di Rio in paracanoa, ha conquistato il bronzo nel triathlon categoria PTS2, dietro l’oro di Allysa Seely e l’argento di Hailey Danz. Sempre nel triathlon nella categoria PTVI femminile, la reggina Anna Barbaro e la sua guida Charlotte Bonin hanno conquistato l’argento.

Nuoto: argento per Xenia Palazzo e bronzo per Stefano Raimondi

Argento per Xenia Palazzo nei 200 misti SM8: la palermitana ha chiuso dietro la statunitense Jessica Long, bronzo alla russa Mariia Pavlova. Stefano Raimondi, già oro nei 100 rana, ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero categoria S10.