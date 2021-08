La prima medaglia azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 arriva dal nuoto: Francesco Bettella, ingegnere biomeccanico di 34 anni, ha vinto il bronzo nei 100 metri dorso, classe S1, col tempo di 2’32”08. Il padovano è arrivato dietro l’israeliano Iyad Shalabi (oro) e l’ucraino Anton Kol (argento).

🎉Francesco Bettella è 🥉bronzo nei 100 metri dorso maschile S1! #Tokyo2021 pic.twitter.com/wAnBalGuq8 — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) August 25, 2021

È la terza finale nel primo giorno di gare e nove azzurri sono ancora in corsa per una medaglia. Simone Barlaam è finito sesto nella 400 stile libero, davanti al portabandiera Federico Morlacchi (settimo). Bettella è alla sua terza Paralimpiade, e dopo un quinto e un settimo posto conquistati a Londra 2012, a Rio 2016 ha messo in bacheca due argenti, nei 50 e nei 100 metri dorso (sempre S1) con i tempi di 1’12″49 e 2’27″06.