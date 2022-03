Paralimpiadi, lungo applauso per l’Ucraina alla cerimonia d’apertura a Pechino

La delegazione ucraina di atleti paralimpici che parteciperà ai Giochi di Pechino 2022 è stata accolta con un lungo e sentito applauso dal pubblico. L’eco della guerra tra Ucraina e Russia si spinge fino in Cina e i presenti alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi hanno voluto riservare un’accoglienza particolare agli atleti in tuta gialloblù. Un vero abbraccio, quello dello stadio nazionale di Pechino, il celebre Nido d’uccello, durato per tutto l’arco della sfilata.

Andrew Parsons condanna il conflitto

Tra gli applausi scroscianti del pubblico, c’è stato anche chi si è alzato in piedi riservando un omaggio ulteriore all’Ucraina. Lo ha fatto anche Andrew Parsons, il presidente del Comitato Paralimpico internazionale. Una standing ovation che ha preceduto un messaggio preciso: «Sono inorridito da quel che sta succedendo in questi giorni: è stata violata la tregua olimpica e paralimpica, una risoluzione votata dall’Onu con il contributo di tutti i Paesi. Gli atleti sono qui come concorrenti, non uno contro l’altro». Presente in tribuna anche Xi Jinping, presidente della Cina, paese ospitante.

Paralimpiadi, escluse Russia e Bielorussia

Alla cerimonia hanno partecipato ben 564 atleti, record di presenze alla pari con i Giochi di PyeongChang del 2018. Superato, invece, il numero di donne presenti, che in questa edizione sono 138. I Comitato paralimpici che parteciperanno sono 46, dopo l’esclusione di Russia e Bielorussia per aver violato la tregua olimpica. A raccogliere il testimone è stata l’Italia, in vista di Milano-Cortina 2026, ma i grandi protagonisti sono stati gli ucraini, tutti coi colori del loro Paese, a cui è andata la solidarietà di tutto il mondo. Sulla questione si è espresso anche il profilo Twitter ufficiale di Milano-Cortina 2026. Un Tweet semplice ma emblematico: «Lo sport può cambiare il mondo»