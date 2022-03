Paralimpiadi, gli atleti russi minacciano gli ucraini: «Bombarderanno le vostre famiglie»

I Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022 sono iniziati oggi, con la cerimonia di apertura allo stadio nazionale Nido d’uccello, ma le polemiche sono iniziate già da tempo. Provengono soprattutto dalla Russia e dalla Bielorussia, i due Paesi esclusi dalle competizioni per aver violato la tregua olimpica. Ma dalle critiche sembra che si sia passato addirittura alle minacce. Questo è quanto racconta Richard Whitehead, plurimedagliato atleta paralimpico britannico, che rivela l’esistenza di messaggi di odio da parte di russi e bielorussi agli atleti ucraini.

Il racconto di Whitehead: «Comportamento disgustoso»

Richard Whitehead è un rappresentante del team della Gran Bretagna, atleta paralimpico plurimedagliato nelle edizioni estive 2012 e 2016. Durante il programma Good Morning Britain ha rivelato un fatto che ha dell’incredibile. Secondo Whitehead, alcuni membri della delegazione paralimpica russa, a cui si sono poi aggiunti i bielorussi, avrebbero inviato ai colleghi ucraini messaggi di odio. «Un comportamento disgusto, è terribile», ha affermato, spiegando che «Ho sentito molti messaggi di indottrinamento all’interno della comunità russa, e messaggi che gli atleti russi stanno inviando agli atleti ucraini sui bombardamenti delle loro case».

L’Ucraina applaudita, Russia e Bielorussia escluse

La guerra tra Ucraina e Russia ha generato astio anche nel mondo dello sport. Mosca è stata esclusa da notevoli competizioni, non soltanto dai Giochi paralimpici di Pechino 2022. I russi sono sempre più isolati nel calcio, nella formula 1, ma anche in volley, basket, atletica. D’altro canto, gli atleti ucraini stanno ricevendo il sostegno e la solidarietà di gran parte del pianeta. Proprio durante la cerimonia di apertura, l’Ucraina ha ricevuto un forte e lungo applauso da parte del pubblico dello stadio nazionale. Il presidente del Comitato internazionale paralimpico, Andrew Parsons, si è alzato in piedi insieme a gran parte dei presenti, prima di condannare il conflitto. «Sono inorridito da quel che sta succedendo in questi giorni», ha dichiarato Parsons.