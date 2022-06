Paradiso Amaro, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità del film con George Clooney

George Clooney è il protagonista di Paradiso Amaro, in onda stasera, sabato 4 giugno 2022 alle 21.20 su Canale 5. Diretto da Alexander Payne e uscito nelle sale nel 2011, il film è basato sull’omonimo romanzo di Kaui Hart Hemmings.

Paradiso Amaro: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

Paradiso Amaro: la trama

Quando un incidente in barca costringe la moglie Elizabeth a un coma irreversibile, il facoltoso avvocato Matt King si trova da solo con le sue due figlie, la piccola Scottie e l’adolescente Alex. Da un momento all’altro, deve fare i conti con il ruolo di genitore e con tutte le responsabilità che ne derivano, compresa quella di fermare le tendenze autodistruttive della primogenita e l’impertinenza della seconda. Ma le incombenze non finiscono qui: oltre a una situazione personale complicata, infatti, è chiamato a risolvere un altro grosso problema. In quanto amministratore fiduciario di un terreno di 25mila acri sull’isola di Kauai, alle Hawaii, dove vive, King deve capire se tenere la proprietà a cui la sua famiglia è molto attaccata o venderla, in modo da realizzare i desideri dei cugini, tra cui il carismatico Hugh.

Mentre riflette sul da farsi, però, viene a conoscenza di una verità scomoda: una fonte inaspettata gli comunica che la consorte intratteneva una relazione clandestina. La scoperta lo sconvolge e, nonostante la delusione, si mette alla ricerca dell’amante della moglie, iniziando un viaggio con le figlie che diventerà l’inizio di un percorso di ricostruzione necessario, per sé e per i suoi cari. Sarà proprio quest’inaspettato viaggio a metterlo davanti a un bivio: da un lato, capire se staccare la spina a Elizabeth e ricominciare da zero e, dall’altro, valutare se cedere l’appezzamento e condannare l’isola alla cementificazione o salvaguardarlo dagli abusi edilizi.

Paradiso Amaro: il cast

Oltre a George Clooney nei panni di Matt King, nel cast troviamo anche Shailene Woodley (Alexandra King), Amara Miller (Scottie King), Nick Krause (Sid), Beau Bridges (cugino Hugh), Judy Greer (Julie Speer), Matthew Lillard (Brian Speer), Robert Forster (Scott Thorson), Barbara Lee Southern (Alice Thorson), Patricia Hastie (Elizabeth Thorson King), Scott Michael Morgan (Barry Thorson), Mary Birdsong (Kai Mitchell), Rob Huebel (Mark Mitchell), Karen Kuioka Hironaga (Barb Higgins), Carmen Kaichi (Lani Higgins), Matt Corboy (cugino Ralph), Matt Esecson (cugino Hal), Michael Ontkean (cugino Milo), Stanton Johnston (cugino Stan), Jonathan McManus (cugino Six), Hugh Foster (cugino Wink), Tiare R. Finney (cugina Connie), Tom McTigue (cugino Dave), Milt Kogan (dottor Johnston), Laird Hamilton (Troy Cook), Celia Kenney (Reina) e Matt Reese (Buzz).

Paradiso Amaro: cinque curiosità sulla pellicola

1) Paradiso Amaro: dalla pagine al grande schermo

Come è noto, la pellicola è tratta dal romanzo The Descendants di Kaui Hart Hemmings. Pubblicato nel 2009, il libro è stato uno straordinario successo di pubblico e critica e, sin da subito, ha catturato l’attenzione del regista. Tuttavia, non è nato con questo concept: inizialmente, infatti, l’opera era stata sviluppata come racconto breve, The Minor Wars, narrato dal punto di vista della piccola Scottie. Solo dopo, l’autrice si è resa conto dell’impatto che avrebbe avuto trasferire la narrazione dal punto di vista maturo e maschile di Matt King. Una scelta che le ha permesso di adottare anche un approccio più coraggioso e innovativo.

2) Paradiso Amaro: alle origini del titolo del film

Il titolo originale di libro e film,The Descendants, reso in italiano con Paradiso Amaro, ha un significato preciso. La discendenza rimanda, da un lato, alle origini hawaiane del protagonista e all’influenza che avranno sulla decisione di vendere o meno la terra e, dall’altro, strizza l’occhio al viaggio interiore di King, turbato da un forte conflitto personale causato tanto dal tradimento della moglie quanto dalla volontà di rendere onore alla memoria degli antenati e non deludere i posteri.

3) Paradiso Amaro: luoghi che diventano personaggi

Di scena in scena, ci si rende sempre più conto che la location non è semplicemente cornice del dramma ma ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della vicenda. Quel che colpisce, infatti, è proprio il contrasto tra i problemi dei personaggi e l’ambientazione paradisiaca del set, tra la moderna Honolulu e la splendida Baia di Hanalei, nell’isola di Kauai, dove le foreste tropicali e il mare si incontrano.

4) Paradiso Amaro: curiose coincidenze

Nel romanzo da cui è tratta la pellicola, il personaggio di Scottie King, interpretato da Amara King, a un certo punto indossa una camicia con scritto ‘Mrs. Clooney’. Curioso pensare a come, in Paradiso Amaro, sia proprio George Clooney a indossare i panni del padre del personaggio.

5) Paradiso Amaro: riprodurre il banyan

La casa scelta per essere usata come villa del protagonista non aveva l’albero di banyan citato e descritto nel libro. La produzione, dunque, ha pensato di risolvere il problema trapiantandone ex novo un esemplare.