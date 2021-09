Paradiso amaro, 5 curiosità sul film in onda stasera 8 settembre 2021 su Canale 5

Stasera 8 settembre alle 21,20 andrà in onda su Canale 5 il film Paradiso amaro, diretto Alexander Payne e basato sull’omonimo romanzo di Kaui Hart Hemmings. Protagonista è George Clooney, al cui fianco recita una giovanissima Shailene Woodley, vincitrice di un Golden Globe per Big Little Lies.

Paradiso amaro (in originale The Descendants) ruota attorno al protagonista Matt King (Clooney), marito e padre da sempre indifferente e distante dalla famiglia. Per lui infatti contano solo la sua carriera di avvocato e gli interessi economici alle Hawaii. Quando però la moglie rimane vittima di un incidente in barca nel mare di Waikiki, entrando così in coma irreversibile, Matt è costretto a riavvicinarsi alle due figlie Scottie (Amara Miller) e Alexandra (Woodley) e a riconsiderare il suo passato. Dopo aver scoperto i continui tradimenti della moglie, decide di intraprendere un lungo viaggio assieme alle figlie, durante il quale andare anche alla ricerca di se stesso.

Paradiso amaro, 5 curiosità sul film con George Clooney in onda stasera su Canale 5

1. Paradiso amaro: in 300 per un ruolo

Se in alcune circostanze ci sono ruoli cuciti addosso agli attori, in altre situazioni invece diventa davvero complicato trovare l’interprete ideale. È il caso del personaggio di una delle figlie del protagonista, Scottie, la scelta di Amara Miller è arrivata solo due settimane prima dell’inizio delle riprese. Per il ruolo, il regista Payne e i suoi collaboratori hanno assistito al provino di 300 aspiranti.

2. Paradiso amaro: galli a passeggio per le Hawaii

Nel settembre 1992, l’uragano Iniki distrusse molti pollai a Kauai che ospitavano galli destinati ai combattimenti. Quando il film è andato in produzione, migliaia di polli selvatici vagavano per l’isola, infastidendo la troupe durante le riprese. Alcuni di essi sono persino finiti nel campo dell’inquadratura, ottenendo un cameo indesiderato nel film.

3. Paradiso amaro: l’omaggio a Barack Obama

Durante una scena, un primo piano mostra brevemente un diploma della scuola Punahou. Situata a Honolulu, è la più grande scuola privata degli Stati Uniti e ha ospitato e istruito diversi personaggi di spessore. Come sottilinea il sito cinematografico Imdb, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama si è laureato in quella scuola nel 1979.

4. Paradiso amaro: Clooney affascinato da Shailene Woodley

Una della prima scene girate da Shailene Woodley la ritrae in piscina a piangere. In un’intervista rilasciata nel 2020, George Clooney ha ricordato di essere rimasto impressionato dalle capacità recitative della ragazza tanto da averle fatto i complimenti, prevedendo per lei una carriera radiosa. Da quel giorno i due sono rimasti in contatto, tanto che Clooney la considera come sua “figlia artistica”.

5. Paradiso amaro: il successo al botteghino e agli Oscar

Uscito in America il 16 novembre 2011, il film ha incassato 177 milioni di dollari al box office mondiale, di cui 82 solamente in patria. Molto apprezzato dalla critica, ottenne ben cinque nomination ai premi Oscar del 2012, vincendo nella categoria “Miglior sceneggiatura originale”. Fra le altre nomination ci furono quella come Miglior Film e come Miglior attore protagonista per George Clooney. L’attore non riuscì però a ottenere il riconoscimento, che fu assegnato a Jean Dujardin per The Artist.