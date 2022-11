Paradise Road stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Resistenza e tenacia grazie alla musica. Questo e molto altro caratterizza la trama di Paradise Road, film del 1997 con Glenn Close e Cate Blanchett. In onda stasera 26 novembre, alle 21.20 su Nove, racconta la storia di alcune donne inglesi e americane di Singapore che, allo scoppio della Seconda guerra mondiale, vengono catturate dall’esercito giapponese. La prigionia sarà costellata di violenze fisiche e psicologiche, cui faranno fronte grazie all’unione e alla musica. Nel cast anche Frances McDormand, Jennifer Ehle e Pauline Collins. Alla regia Bruce Beresford, regista del cult A spasso con Daisy. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o sulla piattaforma Discovery+.

Paradise Road, trama e cast del film stasera 26 novembre 2022 su Nove

Singapore, anno 1942. All’interno di un cricket club si sta svolgendo un ballo che riunisce molte donne della colonia britannica. Improvvisamente, una bomba esplode all’esterno dell’edificio, annunciando l’attacco del Giappone, ormai protagonista della Seconda guerra mondiale. Si scatena il panico e, nella confusione totale che ne segue, un gruppo di donne si imbarca su una nave per fuggire. Un missile però la affonda poco dopo aver lasciato il porto e le poche superstiti si trovano in balia delle onde. Con gran forza soltanto tre di loro raggiungono la costa di Sumatra. Si tratta di Adrienne (Glenn Close), Rosemary (Jennifer Ehle) e Susan (Cate Blanchett). Vengono però raggiunte da un ufficiale giapponese che le incatena e conduce in un vicino campo di prigionia. Qui trovano le compagne perdute, ma anche le porte di un vero inferno.

L’esercito giapponese usa violenza fisica e psicologica sulle donne, che vivono di stenti. In tante accettano persino di prostituirsi nel circolo ricreativo nipponico, sperando di avere condizioni migliori e qualcosa da mangiare. Con l’aiuto dell’infermiera Margaret (Pauline Collins), Adrienne decide di fondare un coro musicale per ridare speranza e coraggio alle donne. Nonostante un categorico divieto degli ufficiali di organizzare riunioni sociali, persino i militari restano ammaliati dalla voce delle cantanti ma non arrestano abusi e vessazioni. Soltanto la fine della guerra dopo due anni di prigionia porrà fine al terrore e restituirà alle donne la loro libertà.

Paradise Road, qualche curiosità sul film stasera 26 novembre 2022 su Nove

Il film di Beresford non racconta eventi di fantasia, ma è la trasposizione cinematografica di una storia vera. Si tratta infatti dell’adattamento delle memorie di Helen Olijn e Betty Jeffrey, infermiere australiane che finirono nelle mani dei giapponesi. Quest’ultima ha infatti pubblicato il libro White Coolies e, dopo la sua liberazione, fondò un centro per onorare la memoria di tutto il personale medico nel conflitto. Nei titoli di coda si legge come durante la prigionia il coro femminile adattò oltre 30 opere di Beethoven, Chopin e Debussy. La stessa colonna sonora del film si ispira alle trascrizioni musicali delle stesse protagoniste, molte delle quali decedute per gli stenti. Curiosamente, Paradise Road è anche il titolo di un altro film ambientato durante la Seconda guerra mondiale e uscito nove anni prima. Nel 1988 Jan Scholz raccontò con lo stesso titolo la storia d’amore fra un’infermiera inglese e un soldato americano.