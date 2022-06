Papà per amore stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Noémie Saglio dirige Vincent Dedienne e Camélia Jordana in Papà per amore, in originale Parents d’élèves. La commedia, in onda stasera 21 giugno alle 21,25 su Rai1, racconta la storia di un uomo che, divenuto il babysitter del bambino vicino di casa, si reca con lui all’incontro scuola-famiglia. Tutti credono che sia il vero padre del ragazzino che, dal canto suo, sta al gioco poiché non ha mai conosciuto il suo. Nel cast Anne Charrier e Samir Guesmi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Papà per amore, trama e cast del film stasera 21 giugno 2022 su Rai1

Protagonista del film è Vincent (Vincent Dedienne), un giovane uomo di Parigi che vive assieme ai suoi animali. Disponibile e generoso con tutti, offre il suo aiuto a chiunque pur di fare una buona azione. Per questo la sua vicina Elise (Anne Charrier), giovane imprenditrice single sommersa dagli impegni, gli chiede di badare al figlio Bart (Oscar Pauleu) di 10 anni. Pur non avendo mai svolto attività di babysitting, Vincent si sente subito a suo agio tanto che si ritrova ad accompagnare il ragazzino all’incontro scuola-famiglia.

La sua premura e le attenzioni per il ragazzino lo rendono ben visto agli occhi di tutti, tanto che in molti lo scambiano per il vero padre. Bart, che non ha mai conosciuto il suo, decide di cavalcare l’onda e presentarlo ad amici e maestri proprio come tale. Vincent scopre così lo spietato mondo dei genitori, tanto da farsi coinvolgere tra rivalità e sospetti. Inizia a partecipare ad attività extrascolastiche, come badare ai bambini in piscina oppure accompagnarli nel bosco. In pochi sanno che, nel suo silenzio, giace il desiderio di fare colpo su Nora Portel (Camélia Jordana), insegnante di Bart.

Papà per amore, qualche curiosità sul film stasera 21 giugno 2022 su Rai1

Volto del protagonista è quello di Vincent Dedienne, attore e regista sia al cinema sia a teatro. Noémie Saglio, cineasta del film, ha detto di aver scelto sin da subito l’interprete per la sincerità e la facilità con cui è in grado di entrare in una parte. Difficile è stata invece la gestione dei bambini sul set. La donna ha dichiarato che la troupe ha potuto contare sull’aiuto di un intrattenitore e un maestro di recitazione per i più piccoli, che hanno così imparato a calarsi nei panni dei loro rispettivi personaggi. Sul luogo di riprese hanno presenziato gli stessi genitori, che hanno svolto un importante ruolo gestionale.