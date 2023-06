Il papà del piccolo Manuel sui social «Rip Polpi ti ameremo per sempre»

Il papà di Manuel, il bambino di 5 anni morto a Casal Palocco a seguito dell’incidente con un Suv Lamborghini con a bordo gli youtuber del collettivo The Borderline, ha pubblicato una storia Instagram per dire grazie a tutte quelle persone che in queste ore non li hanno mai lasciati soli: «Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da questo mondo infame». Parole accompagnate da una foto scattata in via di Macchia Saponara, ricolma di peluche, fiori e pensieri per il piccolo, nel punto in cui è avvenuto l’incidente.

Il papà di Manuel e lo sfogo sui social

Dopo i ringraziamenti, l’uomo ha chiesto la massima condivisione della storia: «Non avendovi sul profilo chiedo umilmente, se possibile, di ricondividere la storia in modo tale da far arrivare il più possibile il nostro caloroso ringraziamento». E conclude «Rip Polpi ti ameremo per sempre». I follower hanno riposto compatti all’appello dell’uomo, condividendo le sue parole sui vari gruppi social di quartiere. Tra i tanti anche il commento della nonna paterna, Alessandra Pietrucci :«Bravo Marco, amore di mamma». La donna, qualche ora fa, ha cambiato l’immagine del suo profilo di Facebook con una foto che la ritrae insieme ai suoi due nipotini, Manuel e Aurora di tre anni.