Il Papa scrive a Lino Banfi per la morte della moglie: «Nonno di tutta la nazione»

Papa Francesco ha voluto scrivere una lettera all’attore Lino Banfi per la perdita della moglie. Nel messaggio, l’attore pugliese è stato definito il «nonno di tutta la nazione» e con questo gesto il Pontefice ha voluto rincuorare Banfi per la sua perdita.

La lettera di Papa Francesco a Lino Banfi

Papa Bergoglio ha scritto a Lino Banfi un messaggio di cordoglio per la scomparsa della moglie Lucia Zagaria a causa dell’Alzheimer. La donna aveva 85 anni, il loro amore è durato oltre 60 anni. La lettera è stata letta dal parroco durante i funerali della donna. Il Papa nella lettera ha espresso tantissimo affetto e incoraggiamento tenendo conto del rapporto che ha con l’attore pugliese grazie anche a diversi incontri avvenuti tra loro. Sua Santità ha scritto: «Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima».

L’invito del Pontefice all’attore

Il Papa ha poi incoraggiato l’attore menzionando la speranza e il sostegno di Cristo: «La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera». Non a caso, Papa Francesco ha sempre definito Lino Banfi «l’abuelo» d’Italia, anche per l’interpretazione di Nonno Libero nella fiction televisiva «Un medico in famiglia». Il Pontefice ancora una volta nella sua lettera si è rivolto con affetto a Banfi: «Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione della Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco».