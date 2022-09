Il papà la lanciò dal balcone dopo una lite con l’ex: la bimba ha una nuova famiglia

«Oggi quella piccola vive lontana da Taranto e ha finalmente un contesto familiare sereno». Così l’avvocato Donvito, curatore speciale della piccola, racconta la fine della sua vicenda. Il padre – ora condannato a 20 anni di reclusione per il suo tentato omicidio – tentò un lancio dal balcone della bimba. Ora, dopo quattro anni, la bambina ha un’altra famiglia, lontano dalla Città dei Due Mari. «La bimba non ha ricordi dell’accaduto, anche se un team di terapeuti ha lavorato con lei per il recupero di importanti tasselli del passato» ha spiegato la legale.

Il lancio dal balcone: ora bimba ha nuova famiglia

Subito dopo il lancio, la piccola era stata portata all’ospedale Santissima Annunziata in gravi condizioni. Dopo le ferite fisiche, si è passati a curare le ferite della psiche, con un percorso psicologico di supporto. Ora la bambina vive in un’altra città insieme alla sua nuova famiglia. Questo nuovo nucleo familiare l’aveva ricevuta prima in affidamento temporaneo e ora ha completato il processo di adozione.

«Gli assistenti sociali e il Tribunale sono stati fondamentali nel processo di ricerca. Proteggere la serenità di un minore ci permette di avere adulti migliori un domani. Questo è un dettaglio che non va dimenticato» ha concluso la legale.

Il lancio nel 2018

I fatti risalgono al 2018, quando il padre scelse di gettarla dal sesto piano di un palazzo. Nell’appartamento abitava la nonna della bambina. Il tutto era stato scatenato da una lite che l’uomo aveva avuto con l’ex moglie. Oltre ad aver gettato la bambina, l’uomo aveva anche ferito l’altro figlio, di soli 14 anni. L’adolescente riportò solo ferite non gravi per fortuna, ma la bambina dovette essere trasportata d’urgenza in ospedale.

Oltre al tentato omicidio aggravato, le accuse a carico del 50enne sono di: lesioni gravissime, maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ora la bambina dovrà seguire la terapia psicologica.