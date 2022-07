Papa Francesco: «Voci sul cancro pettegolezzi di corte»

Durante un’intervista alla Reuters, Papa Francesco ha smentito le voci secondo cui gli sarebbe stato diagnosticato un cancro un anno fa, quando si è sottoposto a un intervento di sei ore per rimuovere un tratto del colon a causa di una diverticolite. «L’operazione è stata un grande successo», ha detto il Pontefice, aggiungendo con un sorriso che i dottori non gli hanno detto nulla e bollando il tutto come «pettegolezzi di corte».

Papa Francesco, smentite le dimissioni

Papa Francesco ha inoltre smentito di nuovo le voci sulle sue prossime dimissioni, alimentate tra l’altro da “coincidenze” come il concistoro di fine agosto o la visita a L’Aquila dove è sepolto Celestino V, che si dimise nel 1294, programmata per il 28 del prossimo mese: «Hanno fatto pensare ad alcuni che la stessa “liturgia” sarebbe avvenuta. Ma non mi è mai passato per la testa. Per il momento no, davvero».

Papa Francesco, il viaggio in Russia e Ucraina

Papa Francesco ha inoltre espresso il desiderio di recarsi in Ucraina e Russia, una volta rientrato dal viaggio in Canada previsto dal 24 al 29 luglio. «Prima vorrei andare a Mosca. Ci siamo scambiati dei messaggi a questo proposito, perché pensavo che se il presidente russo mi avesse concesso una piccola finestra per servire la causa della pace…», ha dichiarato Bergoglio riferendosi ai contatti tra il Segretario di Stato Pietro Parolin, e il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. «Ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada, che io riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali».

Papa Francesco, cosa ha detto sull’aborto

Infine, il Papa ha toccato il tema della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha ribaltato la storica sentenza Roe contro Wade che stabiliva il diritto all’aborto: «Chiedo: è legittimo, è giusto, eliminare una vita umana per risolvere un problema?».