Papa Francesco parla alle suocere: «Non siete il diavolo. Ma attente alla lingua»

Papa Francesco, nella consueta udienza del mercoledì in Vaticano, ha trattato un tema particolare che lui stesso ha definito quasi «mitico»: le suocere. Lo ha fatto per due ragioni differenti. Da una parte riabilitarle, dall’altra lanciare loro un messaggio che suona quasi come un’ammonizione. «Oggi la suocera è un personaggio mitico, non dico la riteniamo il diavolo ma è sempre una brutta figura», ha spiegato, «ma è la mamma di tuo marito, di tua moglie. E’ madre, è anziana, una delle più belle cose per le nonne è vedere i nipotini. Guardate bene il rapporto che avete con le vostre suocere».

Papa Francesco alle suocere: «A voi dico attente alla lingua»

«Talvolta sono un po’ speciali, ma ti hanno dato tutto», prosegue Bergoglio, passando poi a rivolgersi direttamente alle dirette interessate. «A voi suocere dico: state attente con la lingua, perché è uno dei peccati delle suocere, la lingua», esordisce Papa Francesco. Un messaggio che il pontefice vuole lanciare, parlando di ispirazione, fede e parola di Dio: «Sappiamo che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio, soprattutto quello fra suocera e nuora, parlano contro questa prospettiva. Ma, appunto per questo, la parola di Dio diventa preziosa. L’ispirazione della fede sa aprire un orizzonte di testimonianza in controtendenza rispetto ai pregiudizi più comuni, un orizzonte prezioso per l’intera comunità umana».

Il Papa sull’Ucraina: «Urgente alleanza tra anziani e giovani»

Il tema della famiglia e del rapporto tra le generazioni più giovani e quelle anziane ha portato poi Papa Francesco a parlare di pace e toccare l’argomento Ucraina. «In questo momento difficile in cui l’umanità è assetata di pace e di fraternità», dichiara Bergoglio, anche oggi seduto a causa dei problemi al ginocchio che lo affliggono da tempo, «è urgente che l’alleanza tra anziani e giovani sia feconda e porti ciascuno, nel suo stato di vita, ad essere testimone e mediatore delle benedizioni di Dio tra i popoli. Vi chiedo di perseverare nella preghiera incessante per la pace. Tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra, sentano il grido di pace dell’intera umanità».