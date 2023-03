Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma per «controlli programmati»

La notizia è stata rilanciata in tutto il mondo ma non desta preoccupazioni: Papa Francesco è stato portato all’ospedale Gemelli di Roma per quelli che la Santa Sede definisce «controlli precedentemente programmati». Per Bergoglio si tratterebbe quindi di controlli di routine per monitorare una salute gravata dai problemi di deambulazione con cui convive da inizio 2022 e dall’operazione al colon, che risale invece al luglio 2021.

La nota della Santa Sede

Breve la nota con cui il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha diramato la notizia. Si legge: «Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati». Su Twitter nessun accenno al ricovero. Il profilo ufficiale di Papa Francesco ha lanciato l’ultimo tweet per l’ora di pranzo, si presume prima dell’ingresso in ospedale. L’account scrive: «Non dobbiamo mai dimenticare il tempo e il modo in cui Dio entra nella nostra vita: tenere fisso nel cuore e nella mente quell’incontro con la Grazia che accende nei nostri cuori la fede e innesca in noi lo zelo per il Vangelo».

Non dobbiamo mai dimenticare il tempo e il modo in cui Dio entra nella nostra vita: tenere fisso nel cuore e nella mente quell’incontro con la Grazia che accende nei nostri cuori la fede e innesca in noi lo zelo per il Vangelo. — Papa Francesco (@Pontifex_it) March 29, 2023

Il ricovero del 2021

Sulla salute del Papa vige il massimo riserbo ormai da tempo, nonostante i problemi di deambulazione degli scorsi mesi e l’ausilio di un bastone o di una sedia a rotelle in più occasioni. L’ultimo ricovero secondo i media risale al luglio 2021, quando era stato operato al colon per una stenosi diverticolare del sigma. L’intervento, in anestesia generale, è stato eseguito dal professore Sergio Alfieri all’ospedale Gemelli di Roma, assistito dal professore Luigi Sofo e dai dottori Antonio Tortorelli e Roberta Menghi.