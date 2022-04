Papa Francesco e il racconto dei Vangeli stasera su Rai1: le anticipazioni sul programma

Il Santo Padre è protagonista della serata evento Papa Francesco e il racconto dei Vangeli. Stasera 17 aprile, alle 21,25 su Rai1, in occasione della Santa Pasqua, il programma raccoglierà le riflessioni e le omelie del papa durante i nove anni del suo pontificato. Le parole di Bergoglio accompagneranno le immagini e le scene evangeliche più importanti presenti in quadri, affreschi, miniature e codici antichi. Alla conduzione ci sarà la direttrice del TG1 Monica Maggioni, mentre l’introduzione sarà opera di Roberto Benigni. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Papa Francesco racconta gli incontri di Gesù.

Una serata evento del TG1, in collaborazione con #RaiCultura, con un contributo di Roberto Benigni.

Domenica #17aprile alle 21.25 "Papa Francesco e il racconto dei Vangeli", su @RaiUno e @RaiPlay. pic.twitter.com/5DIiRnGjF1 — raicultura (@RaiCultura) April 15, 2022

Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, temi e ospiti di stasera 17 aprile 2022 su Rai1

«Continuo a consigliare il contatto giornaliero con il Vangelo, perché senza un rapporto diretto e costante con la persona amata è impossibile amare». Così il Santo Padre introdurrà la serata Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, realizzato dal Dicastero per la Comunicazione con Rai Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana e i Musei Vaticani. Alla conduzione ci sarà la direttrice del TG1 Monica Maggioni, mentre parte dell’introduzione sarà opera di Roberto Benigni. L’attore e regista fiorentino ha infatti preparato per l’occasione un contributo dedicato al volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di Resurrezione.

Il programma raccoglierà alcune delle riflessioni che, nei suoi primi nove anni di pontificato, Papa Francesco ha dedicato ai fedeli. Dalle omelie più importanti durante le celebrazioni della Messa a Santa Marta – alcune ancora inedite – agli Angelus, i discorsi verteranno sui Vangeli. Il pontefice spiegherà diversi passi delle Sacre Scritture: la chiamata dell’esattore Matteo, il Buon Ladrone crocifisso al fianco di Cristo e il dramma dell’apostolo Giuda. E ancora, spazio ai volti delle donne, tra cui Maddalena, testimone della Resurrezione di Gesù, e l’adultera salvata dalla lapidazione. Papa Francesco spiegherà anche il rapporto tra Cristo e Pietro, il gesto di Ponzio Pilato che si lavò le mani alla condanna del Nazareno e infine la parabola del buon samaritano e del figliol prodigo.

La voce del Papa accompagnerà quadri e opere dei Musei Vaticani

Papa Francesco accompagnerà con la sua voce i telespettatori alla scoperta dei più celebri quadri che oggi popolano le sale dei maggiori musei al mondo, tra cui ovviamente i Musei Vaticani. Quadri, affreschi, sculture e miniature dei codici antichi prenderanno vita per mostrare ai telespettatori il messaggio divino che si cela nelle loro immagini. «Abbiamo pensato a questo programma come un’occasione di incontro, riflessione e riscoperta», ha detto alla Rai Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione. «È come se il Papa ci prendesse per mano per accompagnarci in un viaggio senza tempo verso la verità». La serie completa Volti dei Vangeli, in tre puntate, sarà poi disponibile su RaiPlay e a maggio andrà in onda sul canale RaiStoria.