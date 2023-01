Papa Francesco bacchetta i preti: «Le omelie sono un disastro»

Papa Francesco ha richiamato i sacerdoti per la prolissità di alcune omelie pronunciate durante le messe: «L’omelia non è appunto una conferenza, è un sacramentale, la si prepara in preghiera, con spirito apostolico». Mette anche un limite di tempo per la celebrazione: «Otto-dieci minuti, non di più».

Il richiamo di Papa Francesco

Papa Francesco ritiene che le messe celebrate nella chiesa sono lunghe e noiose. Avendo partecipato come ospite speciale al Corso internazionale di formazione per responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche, Bergoglio ha preso l’occasione per bacchettare i sacerdoti sulle omelie. «Per favore, sono un disastro», ha detto agli ospiti, parroci provenienti da diverse nazioni del mondo. Il Pontefice ha aggiunto alcuni commenti che si dicono tra fedeli: «Sono andato alla messa, una bella lezione di filosofia, quaranta-quarantacinque minuti».

Il Papa inoltre ha invitato a limitare l’omelia in «otto-dieci minuti, non di più», esponendola con «un pensiero, una immagine, che la gente si porti qualcosa a casa. Non deve essere una conferenza». «L’omelia non è appunto una conferenza, è un sacramentale», «la si prepara in preghiera, con spirito apostolico», così ha concluso Papa Francesco.

I consigli del Santo Padre

Inoltre, il Santo Padre ricorda che la messa è l’incontro con Dio «non un bel balletto». Difatti, Papa Francesco ha aggiunto: «È Cristo che fa vibrare il cuore, è l’incontro con Lui che attira lo spirito. Una celebrazione che non evangelizza non è autentica, né un bel balletto, estetico, bellissimo, ma non una celebrazione autentica».

Il Papa ha consigliato a tutti i parroci che le celebrazioni dovrebbero essere curate: «Andare nelle parrocchie e non dire nulla di fronte a liturgie un po’ sciatte, trascurate, mal preparate, significa non aiutare le comunità, non accompagnarle. Invece con delicatezza, con spirito di fraternità, è bene aiutare i pastori a riflettere sulla liturgia, a prepararla con i fedeli».