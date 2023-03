Papa Francesco col piumino da rapper: il fake creato dall’Intelligenza Artificiale

È comparso all’improvviso, Papa Francesco, candido come ogni suo abito e di bianco vestito: niente di diverso, almeno da questa descrizione, se non fosse che l’indumento indossato dal Santo Padre non fosse proprio convenzionale. A destare l’attenzione dei milioni di utenti social che in queste ore si sono scatenati sul web è stata una foto del Pontefice con indosso un piumino bianco, taglia oversize, simile a quello usato dai trapper nei video musicali, con abbinata una grossa collana a forma di crocifisso, e, immancabili, un paio di sneakers ultra lusso ai piedi.

Papa Francesco col piumino da rapper

Per chi ci fosse cascato, è il caso di dirlo, con tutte le scarpe, sappiate che vi siete trovati davanti ad un fake realizzato dall’intelligenza artificiale. Lo scatto fasullo è stato pubblicato due giorni fa, il 25 marzo, su Reddit, e, in brevissimo tempo, ha fatto il giro dei social. Lo strumento utilizzato per crearlo si chiama Midjourney ed è di libera fruizione. In questo caso, l’utente non ha dovuto fare altro che chiedere al generatore di immagini le parole chiave: «Papa Francesco che drippa». In un attimo, fuori lo stile classico da Papa della tradizione, dentro la contemporaneità di un look alternativo e contemporaneo. L’app funziona in maniera semplicissima, basta solo dargli le giuste direttive.

Bergoglio non solo rapper

Tra gli utenti c’è chi si è divertito a vedere Bergoglio in altri panni, oltre quelli del rapper. L’intelligenza artificiale è stata infatti incaricata di creare un Papa Francesco in versione skater. Una riproduzione dal risultato non completamente perfetta, che non ha avuto il risalto della prima, ma che ha comunque fatto sorridere per la sua originalità.

In questi giorni, gli utenti si sono abituati a trovarsi di fronte dei fotomontaggi a dir poco perfetti, come nel caso dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostrato in lotta con i poliziotti per sfuggire ad un ipotetico arresto a New York.