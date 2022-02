Papa Francesco ospite stasera su Rai3 a Che tempo che fa

Appuntamento eccezionale, stasera 6 febbraio alle 20 su Rai3, con Che tempo che fa. Fabio Fazio ospiterà infatti negli trasmissione Rai Sua Santità Papa Francesco, per un’intervista esclusiva. Non è ancora chiaro se il pontefice sarà fisicamente presente al tavolo del conduttore oppure, come avvenuto per altri ospiti, si collegherà a distanza. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che tempo che fa, temi e ospiti della puntata con Papa Francesco stasera 6 febbraio 2022 su Rai3

«Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua santità Papa Francesco sarà a Che tempo che fa», ha scritto Fabio Fazio su Twitter. Proprio tramite i canali social della trasmissione è arrivato il grande annuncio della presenza straordinaria del pontefice alla trasmissione. Con Francesco il conduttore affronterà con ogni probabilità i temi più caldi dell’attualità italiana e internazionale, con un particolare focus sulla religione. Per quanto particolare, non sarà però la prima apparizione televisiva di Bergoglio. L’ultima è stata nel documentario Stories of a Generation su Netflix, ma già diverse volte era intervenuto all’interno dei programmi del palinsesto. Si ricordano lo speciale del TG5 Francesco e gli invisibili dello scorso 19 dicembre e la telefonata a Uno mattina nel 2016, in occasione dei 30 anni del programma.

Con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a @chetempochefa pic.twitter.com/h9IJNzV2hi — Fabio Fazio (@fabfazio) February 3, 2022

Per la tv pubblica quella a Papa Francesco sarà la prima intervista in diretta al pontefice in 24 anni. Il 13 ottobre 1998 Giovanni Paolo II intervenne a Porta a Porta per i 20 anni del suo Pontificato, cogliendo di sorpresa anche il conduttore Bruno Vespa. Immancabile, ovviamente, anche lo spazio dedicato al celebre tavolo di Che tempo che fa. Accanto a Fazio ci saranno Luciana Littizzetto, gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi e la cantante Orietta Berti. Non mancheranno nemmeno l’attore Nino Frassica, il giornalista Gigi Marzullo, il comico napoletano Lello Arena e il cantante Elio.