Papa Francesco sull’omosessualità: «È peccato ma non un crimine»

Papa Francesco è tornato a parlare di omosessualità, condannando come «ingiuste» le leggi che la criminalizzano. In un’intervista all’Associated Press, Bergoglio ha affermato che Dio ama i suoi figli, tutti, e li prende così come sono. Poi ha invitato i vescovi cattolici ad aprire la Chiesa alle persone della comunità Lgbtq+. Durante l’intervista Papa Francesco ha detto che bisogna però distinguere tra «crimine e peccato». L’omosessualità per il Pontefice rientra in quest’ultima sfera.

Papa Francesco: «Essere omosessuali non è un crimine»

Durante l’intervista ad Associated Press, Bergoglio parla dell’omosessualità e spiega: «Essere omosessuali non è un crimine. Non è un crimine». Poi, come se volesse rispondere a un’eventuale domanda, prosegue: «Sì, ma è un peccato. Prima distinguiamo tra un peccato e un crimine. È peccato anche mancare di carità gli uni con gli altri». Sul concetto si concentra parlando anche di vescovi che sostengono leggi che criminalizzano o discriminano la comunità gay: «Questi vescovi devono fare un processo di conversione». Per lui dovrebbero utilizzare «la tenerezza, per favore, come Dio ha per ciascuno di noi».

Il Papa parla anche della sua salute e del pontificato

Bergoglio continua e torna al senso di «sorpresa» per la sua elezione. Uno stupore presto svanito, sostituito dal disagio «quando hanno iniziato a vedere i miei difetti e non gli sono piaciuti. L’unica cosa che chiedo è che me le dicano in faccia, perché è così che cresciamo tutti, giusto?». Su Benedetto XVI, invece, ha detto di aver «perso un papà, per me era una sicurezza e un buon compagno». Infine la salute: «Sto bene, per la mia età sono normale». Ha spiegato che la diverticolosi era tornare e di aver superato una frattura al ginocchio con laser e magnetoterapia: «Potrei morire domani, ma è sotto controllo. Sono in buona salute».