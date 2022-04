Papa Francesco oggi: biografia, età e origini del Santo Padre

Jorge Mario Bergoglio, da tutti meglio conosciuto come Papa Francesco, è il 266esimo pontefice della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, nonché ottavo sovrano della Città del Vaticano. Ha 85 anni ed è originario di Buenos Aires, in Argentina. Ma scopriamo qualcosa in più sulla biografia di Papa Francesco.

Jorge Mario Bergoglio è nato a Flores, un quartiere di Buenos Aires, il 17 dicembre 1936 sotto il segno del Sagittario. Primogenito dei cinque figli di Regina Maria Sivori, casalinga, e Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna nella capitale argentina, si è formato come perito chimico. Ha dunque cominciato a destreggiarsi tra vari lavori per sbarcare il lunario, compresi quelli di addetto alle pulizie e di buttafuori in un locale malfamato di Cordoba. In base a quanto dichiarato da egli stesso, aveva pure una fidanzata prima di sentire la vocazione.

Dopo un triennio di intensi studi e riflessione, è entrato nel seminario di Villa Devoto l’11 marzo 1958, intraprendendo il noviziato nella Compagnia di Gesù. A inizio anni Sessanta, convinto di aver trovato la propria via, ha fatto voto di obbedienza ai tre consigli evangelici: povertà, castità e obbedienza. Dopo una breve parentesi in Cile, ha fatto ritorno a Buenos Aires per laurearsi in filosofia e poi insegnare letteratura e psicologia in due differenti collegi argentini. Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo Ramón José Castellano.

Il ruolo di Bergoglio durante la “guerra sporca”

Il mandato a capo dei gesuiti di Bergoglio è coinciso con il colpo di stato militare in Argentina, guidato dal generale Jorge Rafael Videla. Durante la guerra sporca (1976-1983), tra le 10 mila e le 30 mila persone sono state fatte sparire dall’esercito e dalla polizia.

Il 31 luglio 1973 Bergoglio, eletto provinciale dei gesuiti dell’Argentina, è intervenuto nel caso delle sparizioni forzate e delle torture subite nell’ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) dai sacerdoti gesuiti incontrandosi con i dittatori Jorge Rafael Videla ed Eduardo Massera per chiedere e ottenere il loro rilascio. Inoltre, ha messo in piedi una rete clandestina che organizzava la fuga in Brasile dei perseguitati. A tal proposito il Papa ha raccontato:

“Quando ero provinciale dei Gesuiti, durante i giorni terribili della dittatura, in cui ho dovuto portare le persone in clandestinità per farle uscire dal Paese e salvare le loro vite, ho dovuto gestire situazioni che non sapevo come affrontare. Sono andato a trovare una signora – una grande donna – che mi aveva aiutato a leggere alcuni test psicologici per i novizi. Così, l’ho consultata una volta alla settimana. Immaginate cosa sia stato trasportare una persona nascosta nell’auto e passare tre posti di blocco militari nella zona di Campo de Mayo. La tensione che generava in me era enorme”.

Da Cardinale a Papa

Il 21 febbraio 2001 Papa Giovanni Paolo II, tenendo un concistoro ordinario pubblico, lo ha nominato cardinale del titolo di San Roberto Bellarmino. Da arcivescovo e cardinale, il futuro Papa Francesco ha lasciato un’impronta per l’umiltà, il conservatorismo dottrinale e l’impegno nei riguardi della giustizia sociale. Ha promosso il dialogo e si è avvicinato ai diversi gruppi, cattolici o meno. In parallelo, ha rafforzato il compito pastorale nelle parrocchie, aumentando la presenza dei sacerdoti nelle ville miseria. Ha officiato messe con le prostitute, ha visitato le carceri e ha conferito la libertà di agire ai rami progressisti della Chiesa. Tutto ciò gli è valso il soprannome di “Vescovo dei poveri”.

L’11 febbraio 2013 Benedetto XVI ha annunciato a sorpresa le dimissioni, rese poi effettive il 28 febbraio seguente. Al quinto scrutinio, il Conclave ha indicato il successore in Papa Francesco, così chiamato in onore di San Francesco d’Assisi. Del luglio dello stesso anno è la prima enciclica Lumen fidei, dedicata al tema della fede come dono divino da nutrire e rafforzare. Nel prosieguo, emanerà Laudato si’ (giugno 2015), incentrata sull’ambiente e l’ecologia, e Fratelli tutti (ottobre 2020), rivolta alla fraternità e all’amicizia sociale. Tra i viaggi apostolici effettuati si ricordano il primo a Lampedusa, per sensibilizzare le coscienze sul dramma dei migranti, ripreso pure nella spedizione nelle Americhe, dal forte impatto sull’opinione pubblica, in cui prima è a Cuba e poi negli Stati Uniti.

Le missioni di Papa Francesco

Le doti rappacificatorie hanno un’importanza cruciale in diverse situazioni critiche: persuade gli USA a desistere dall’attacco militare su larga scala contro la Siria al picco della guerra civile, viene ascoltato nell’accordo sul nucleare iraniano e l’intesa tra il governo colombiano e le Forze Armate Rivoluzionarie locali (FARC), è fautore degli incontri con i capi della cristianità ortodossa al fine del superamento del Grande scisma.

È un intermediario eccezionale anche con la Repubblica Popolare Cinese in merito alla nomina dei vescovi e alla cooperazione antipandemica. Complice il Patriarcato di Mosca, sottoscrive un patto con la Russia, avente il proposito di proteggere i perseguitati cristiani in Medio Oriente e accelerare la transizione multipolare. Il fiore all’occhiello è comunque rappresentato dall’istituzione di un’alleanza con l’Islam, a lungo sognata da Giovanni Paolo II, formalizzata con il Documento sulla fratellanza umana.