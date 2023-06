Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli tra gli applausi dei pazienti

I fedeli tirano finalmente un sospiro di sollievo: nella mattinata di oggi, venerdì 16 giugno, Papa Francesco è finalmente stato dimesso dal Policlinico Gemelli, l’ospedale romano dove era stato ricoverato lo scorso 7 giugno. Non si tratta certo di una sorpresa, visto e considerato che la notizia delle dimissioni già era stata confermata nella giornata di ieri.

Papa Francesco esce dall’ospedale Gemelli: fedeli in festa

Il sommo Pontefice è uscito dall’ospedale capitolino in carrozzina poco prima delle 9 di questa mattina. Proprio ieri Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, aveva anticipato che il religioso era riuscito a recuperare le forze dopo l’intervento di una decina di giorni fa e che sarebbe tornato in Vaticano nella mattinata di oggi. Ad accogliere Bergoglio, un gruppo di fedeli in festa. Il Pontefice è uscito dalla struttura fra gli applausi dei presenti, scherzando ancora una volta con loro e sottolineando «Sono ancora vivo!». Subito dopo il Papa si è recato presso Santa Maria Maggiore. Numerosi, inoltre, In mattinata il Papa è finalmente stato dimesso dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato giorni fa per un’occlusione intestinale. Numerosi, inoltre, i pazienti, i medici e gli infermieri dell’ospedale che hanno salutato il Papa affacciandosi dalle finestre del nosocomio.

Subito prima di andarsene, inoltre, il Pontefice ha voluto rivolgere un tributo ai migranti morti nelle scorse ore sulle coste greche. «Tanto tanto dolore» ha dichiarato Sua Santità ai microfoni di Rai News presenti sul posto.

Il nuovo ricovero e le parole del chirurgo che l’ha operato

A marzo si era reso necessario ricoverare il Papa a causa di problemi respiratori. Il nuovo ricovero di giugno invece è stato fondamentale per permettere al Pontefice di liberarsi, tramite una delicata operazione, di un’occlusione intestinale. Ma come sta ora il Pontefice, dunque? A rispondere a questa domanda ai giornalisti presenti al Gemelli oggi è stato il suo chirurgo, Sergio Aflieri, che ha dichiarato: «Papa sta bene, l’avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro».