Papa Francesco potrebbe visitare Kiev: è già stato in un Paese teatro di guerra

Papa Francesco sta prendendo in considerazione una visita a Kiev. Lo ha detto lo stesso Pontefice sul volo aereo alla volta di Malta, rispondendo alla specifica domanda di un giornalista: «Sì, è sul tavolo», ha dichiarato Bergoglio. Il Papa, claudicante a causa del dolore al ginocchio che l’ha costretto a salire e scendere dall’aereo con un apposito elevatore, ha detto: «Il mio dolore per la guerra in Ucraina è così grande che in certi giorni quello al ginocchio non lo sento proprio».

Papa Francesco, cosa ha detto nel primo discorso a Malta

«Ora, nella notte della guerra che è calata sull’umanità, non facciamo svanire il sogno della pace», ha detto Bergoglio nel suo primo discorso nel Palazzo del Gran Maestro a La Valletta. «Mentre ancora una volta qualche potente, tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti, provoca e fomenta conflitti, la gente comune avverte il bisogno di costruire un futuro che, o sarà insieme, o non sarà». Il Pontefice, sottolineando il rischio di una «Guerra Fredda allargata», ha aggiunto: «Pensavamo che invasioni di altri Paesi, brutali combattimenti e minacce atomiche fossero ricordi oscuri di un passato lontano. Ma il vento gelido della guerra, che porta solo morte, distruzione e odio, si è abbattuto con prepotenza sulla vita di tanti e sulle giornate di tutti».

Papa Francesco, il viaggio apostolico nella Repubblica Centrafricana

Papa Francesco ha già visitato un Paese in guerra. È successo a novembre del 2015, quando nel corso del viaggio apostolico in Africa, dopo aver fatto tappa in Kenya e Uganda, il Pontefice arrivò a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Nel Paese è dal 2012 in corso una guerra civile tra la coalizione di governo e le forze ribelli Séléka: la visita a questa nazione, caratterizzata da tensioni interreligiose e violenti scontri, destava per enormi preoccupazioni e si svolse con grandi misure di sicurezze attorno a Bergoglio. In quell’occasione, con una decisione senza precedenti, Papa Francesco decise di inaugurare nella cattedrale di Bangui la prima Porta Santa del Giubileo, anticipando la cerimonia prevista per l’8 dicembre in San Pietro.