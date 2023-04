Papa Francesco difende Wojtyla: «Illazioni offensive»

«Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate». Lo ha detto papa Francesco al Regina Coeli, applaudito dai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. Si tratta di una risposta alle parole dei giorni scorsi di Pietro Orlandi: «Ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case», aveva detto il fratello di Emanuela, scomparsa misteriosamente nel 1983, riferendosi a Karol Wojtyla.

Il Vaticano ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Pietro Orlandi, che da almeno due anni chiedeva di essere ascoltato in virtù degli elementi nuovi che aveva raccolto, è stato ascoltato nei giorni scorsi per diverse ore dal Promotore di Giustizia Alessandro Diddi. A quasi 40 anni dalla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, il Vaticano ha infatti riaperto le indagini sulla vicenda e ascoltato il fratello in qualità di testimone. Al centro della nuova inchiesta, riaperta per volontà stessa di Bergoglio, ci sono una serie di messaggi WhatsApp, i documenti di Vatileaks 2 e i dossier sulla scrivania di Ratzinger. Nel 2015, il Gip aveva archiviato l’inchiesta per mancanza di prove consistenti.

Cosa aveva detto Pietro Orlandi su Giovanni Paolo II

«Ho consegnato le chat tra un cardinale e un altro ecclesiastico con precisi riferimenti a Emanuela e ho fatto i nomi delle persone che secondo me dovrebbero interrogare, anche di alti prelati e personaggi eccellenti», aveva detto Orlandi dopo le otto ore di interrogatorio. Ospite a Di Martedì su La7, aveva poi precisato di aver parlato anche dell’ormai nota intervista choc in cui Renatino De Pedis, boss della Banda della Magliana, aveva fatto esplicite accuse a Papa Giovanni Paolo II: «Mi hanno chiesto che prove avessi io. Io non ne ho, ma sento quest’audio e sento nell’ambiente vaticano che le persone restano molto meno sconvolte quando faccio accenno a questa situazione rispetto a politici e giornalisti. Mi dicono che il Papa ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi, qualcuno mi dice che non andava certo a benedire delle case. Non ho mai detto che Papa Giovanni Paolo II era un pedofilo, ma ho detto che è giusto indagare a 360 gradi. Io penso che nel 2023 non possono esserci persone intoccabili».

