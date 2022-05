Papa Francesco e il dolore al ginocchio: «Mi servirebbe un po’ di tequila»

«Sai cosa mi servirebbe per il mio ginocchio? Un po’ di tequila». Papa Francesco ha risposto così, scherzando, a un gruppo di fedeli di lingua spagnola mentre con la Papa mobile attraversava Piazza San Pietro, in Vaticano. Tra le risate generali per la battuta del Santo Padre, un altro fedele ha aggiunto: «Appena passiamo per Santa Marta gliene portiamo una bottiglietta». Lo scambio è stato pubblicato sui social da un seminarista messicano.

A seminarian from Mexico posted this video on TikTok. After thanking #PopeFrancis for being outside with the faithful despite his knee problems, pope tells him: "Do you know what I need for my knee? A bit of tequila." pic.twitter.com/DJThe2lwH9

