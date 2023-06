Papa Francesco, notte tranquilla al Gemelli: «Ha reagito bene, nessuna complicazione»

Segnali ottimistici quelli che provengono dal Policlinico Gemelli di Roma. Papa Francesco ha trascorso serenamente la nottata, senza nessuna complicazione dopo l’intervento che ha subito ieri pomeriggio. Il pontefice rimarrà in ospedale per alcuni giorni.

Papa Francesco ha reagito bene all’intervento

L’operazione, hanno riferito dall’équipe guidata dal professor Sergio Alfieri, si è conclusa «senza complicazioni». Il pontefice ha «reagito bene» e risvegliandosi è apparso «vigile e cosciente», facendo anche «delle battute». Il decorso post-operatorio per ora procede come previsto.

«Sì, ha una fibra forte. Ma soprattutto grande fede e… un grande senso dell’umorismo. Sempre e nonostante tutto», ha dichiarato Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica.

«Papa Francesco è vigile e cosciente e ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e di preghiera che lo hanno da subito raggiunto», ha riferito il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Ieri pomeriggio il Papa ha subito un intervento di laparotomia durato circa tre ore dopo il quale è stato riportato nel suo appartamento al decimo piano del Policlinico. Tutte le udienze in agenda sono state sospese fino al 18 giugno prossimo.

Di cosa è stato operato

Come aveva spiegato ieri Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa vaticana: «L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale».

Il Pontefice si è sottoposto a un’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, che si è conclusa poco prima delle 18. «La degenza sarà fra i 5 e i sette giorni», ha spiegato il medico, ricordando che il Papa ha 86 anni ed è già stato sottoposto a 4 interventi.